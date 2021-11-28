「2021嘉義市國際三分鐘影片大賽」　件數較去年多

▲2021嘉義市國際三分鐘影片大賽 10件得獎作品名單出爐 全力支持國際藝術創作。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2021嘉義市國際三分鐘影片大賽」26日晚於嘉義市立博物館舉行頒獎典禮，影片主題不限，向全世界徵集具藝術性與原創的實驗性作品，引發全球影人注目，總計共徵得1,603件作品（國內154件、國際1,449件），並由國內外評審委員團隊選出10件得獎作品，三分鐘影片大賽吸引了各國影像創作者前來競賽，讓台灣在國際藝術影像的地位再次提升。



黃敏惠感謝評審團隊與所有參賽者，影視藝術是跨地域、跨領域的團隊創作，三分鐘的極短篇，從企劃、拍攝到後製，層層都是極大關卡，考驗團隊合作的功力。今年雖逢全球百年疫情，相較去年徵件1201件作品，今年參與踴躍更是達到1603件作品，顯見藝術能量遠高過疫情影響。

黃敏惠進一步表示，感謝每件參賽作品讓這場大賽意義非凡，嘉義市城市幅員雖小，卻能發揮大大的影視藝術能量，並與國際接軌，前瞻未來。每部三分鐘的短片透過創新、創意及專業技術，同時考量如何在三分鐘內鋪成、描述最精采畫面，每一細節都充滿著挑戰。在此也恭喜入圍與得獎者，每一部作品都很精彩，累積每年的基礎，讓我們明年做得更好。



黃明川導演指出，本次參賽的1,603件作品中報名作品最多為印度，其次為伊朗及台灣，國際片數量的增加，證明嘉義市已提升國際的能見度及知名度，可以成為國際的一部分，與國際緊密結合，相信國際性的三分鐘影片大賽將會更加強大，特色更加突出。





今年延續去年三分鐘影片大賽舉辦精神，除了網路票選「最高人氣獎」由《藏在舞鞋裡的堅強》贏得，本次決選評選結果由《平方》奪下最大獎「金獎」；《孩子的夢想》獲得「銀獎」、《聖愚者》獲得「銅獎」、《初戀》獲得「最佳創意獎」、《雨天》獲得「最佳剪輯獎」、《即興接觸》獲得「最佳美術設計獎」、《誰》獲得「最佳音效獎」、《孤寂》獲得「最佳攝影獎」、《無無無》獲得「評審特別獎」。

本次得獎10部作品裡，地主國台灣表現相當耀眼，有3部皆為台灣導演的傲人成績，其他更有來自世界各國，包含西班牙、烏克蘭、韓國、伊朗、澳洲、香港等的優秀作品，不但有新生代導演創作，且得獎作品皆是未曾公開播映之新作。



文化局表示，這次競賽特別邀請5位來自國際的評審老師：印度紀錄片導演Rafeeq Ellias、芬蘭獨立舞蹈電影界領軍人物Thomas Freundlich、瑞典知名短片導演Mäns Berthas、新加坡獨立電影導演廖捷凱老師、美國河床劇團總監郭文泰老師，評選出30強入圍作品，決選再由專業國際性影像工作者、導演、策展人等組成的評審團隊，包含黃明川、謝佩霓、陳俊蓉、曹文傑及謝光誠老師，評選出最後得獎的9組作品，評選過程競爭激烈。



今日有眾多影人、藝術家出席，包括評審代表黃明川導演、評審老師李佳懷、張凱智、洪馬克、蕭培元、馬立群、謝光誠、曹文傑、文策院董事謝佩霓、外交部雲嘉南辦事處副處長郭炳宏等重要貴賓。藉由這次國際性競賽，讓更多影像創作者能不受時空及地理位置限制，也能欣賞到不同國家更多精彩的創作影片。



為了不讓全國民眾錯過各國優秀人才的傑出影像作品，預計27、28周末於嘉義市立博物館一樓放映室辦理免費的4場放映會，所有場次皆開放民眾現場索票，邀請全國民眾共同前來欣賞優秀的三分鐘影片作品；另外明日特映會結束後更有一場映後座談，由評審主席黃明川導演擔任主持人，邀請本次得獎團隊共同與談，歡迎對攝影、視覺影像有興趣有想法的民眾或從事影像紀錄創作之工作者前來參加，更多活動資訊請至活動網站(https://3mvc.com/)與官方臉書(http://www.facebook.com/3minvideocompetition/)查詢。