這菜被稱「來自地獄的血」！　專家揭超欠吃真相：補血好幫手

▲紅鳳菜煮熟後汁液呈現紫紅色，被稱來自地獄的血。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

「紅鳳菜」又被叫紅菜或紅翁菜，顏色紅到發紫，紫到發黑，傳聞晚上不能吃紅鳳菜外，不只蟲不吃，吃多了還會被吸血？農糧署表示，並沒有這麼可怕，紅鳳菜反而是補血好幫手。

農委會提到，紅鳳菜原產於熱帶非洲、馬來半島、印度、琉球等地，它的葉片較厚，上葉面是素綠色，背葉面呈紫紅色，因為煮熟後汁液也呈現紫紅色，所以被稱為紅菜，因為富含鐵質，的確有著補血的功效。在台灣，以淡水河沿岸、板橋、新莊、士林、二崙、崙背、嘉義縣新港鄉等地為主要產區。

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▲紅鳳菜有特殊味道，所以很少有病蟲害。



農糧署表示，很多人對它的第一印象，是煮熟後呈現詭異紫紅色的汁液，甚至還有民間傳說它是「來自地獄的血」，但其實紅鳳菜不只富含膳食纖維，還含有花青素、維生素A、β-胡蘿蔔素等營養，1份（100g）就可滿足成人一天所需近一半的鐵含量，可說是「補血」好幫手。

至於蟲不吃，農委會說明，因它有特殊味道，很多人不愛吃，連蟲也不吃，所以很少有病蟲害，幾乎不需要農藥。不過，農糧署提醒，從營養觀點來看，紅鳳菜屬於「涼性」，體質寒的人如果晚上吃的確不適合，如果是搭配薑酒或麻油去炒，就能減少食用顧忌了，所以別再以貌取「菜」，因適量攝取多元蔬菜，能達營養均衡。