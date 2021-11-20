百桂食品「Google負評」逆轉回血4.1星　網友怒刷臉書1星評價

▲瑪莎拉蒂惡張敦量引發的眾怒，連帶使家族企業「百桂食品」也遭殃。（圖／記者白珈陽攝）

記者林彥臣／綜合報導

「百桂食品」小開、瑪莎拉蒂惡少張敦量因為行車糾紛，將男大生打成重傷昏迷，引發網友的眾怒，連帶的使家族企業「百桂食品」的 Google評論被刷到只剩1星，不過有眼尖的網友發現， Google 的星等一度回血逆轉到4.1星，使得餘怒未消的網友，轉攻臉書評價，現在還持續刷負評當中。

▲百桂食品之前被大量網友灌1星評價。（圖／翻攝Google評論）



一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出百桂食品的Google評論頁面，只見原本1星黑評，當時網頁還洗到打不開評論，如今迅速補血成4.1顆星，讓他傻眼直呼，「不到一週百桂的負評全洗了！」

▲百桂食品的評價再度回血到4.1星，可能是經由系統自動判斷將負評刪除。（圖／翻攝Google評論）



對此有網友指出「評論起死回生」的真相，「Google系統會判斷，短時間內如果有大量惡意負評，就會進行刪除」、「拜託一下有點常識，那是系統接到短期大量的評價，會當成惡意灌水，會清除好嗎」。

▲百桂食品臉書遭到網友持續刷1星負評當中。（圖／翻攝自Facebook／百桂食品）



截至20日晚間8時，「百桂食品」臉書粉專的評價已有1350位用戶表達意見，其中光是20日的評價就有一百多則，評價只剩1.1星。

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