破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」　網怒喊再出征

▲宋姓男大生擦撞瑪莎拉蒂遭3惡少痛毆。（圖／記者白珈陽攝）



網搜小組／劉維榛報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量把男大生打到重傷昏迷，事後他被起底是「百桂食品」小開，引發酸民連夜赴Google洗1星黑名，導致公司無限期停業，張父也一度坦言「最壞的打算就是把公司直接收起來！」轉眼1周時間，網友發現百桂食品破萬條評論，刪到剩19條外，「還滿血回歸4.1顆星！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出百桂食品的Google評論頁面，只見原本1星黑評，當時網頁還洗到打不開評論，如今迅速補血成4.1顆星，讓他傻眼直呼，「不到一週百桂的負評全洗了！」

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畫面可見，原本破萬條抵制言論憑空消失，只剩下19則「好評」，內容包括「商品真材實料，很好吃」、「又專業又熱情！非常推薦喔」、「價格實在 東西好吃」、「還不錯」，至於留言時間有5年前，也有近4個月的。

▲百桂食品負評刷回4.1顆星了。（圖／翻攝Google評論）



消息曝光後，底下網友紛紛搖頭，「這告訴我們，想灌負評要慢慢來，最好是排個時間，像每天抽200人傳負評，採預約制」、「時間差不多了吧，熱度過了」、「繼續負評，看他能刪多少」、「正常啦，但留負評根本沒差啊，他老北有錢，很快就可以回家了」、「管他要怎麼洗...什麼評不重要，重點別消費購買就好」、「應該是商家會貪低價會去買，最後還是不知不覺到消費者的肚子」、「再去負評。讓他再花一次錢」。

另有網友曝「評論起死回生」的真相，「Google系統會判斷，短時間內如果有大量惡意負評，就會進行刪除」、「拜託一下有點常識，那是系統接到短期大量的評價，會當成惡意灌水，會清除好嗎」、「這不是意料中的事嗎？上次毛沒長齊鴨肉飯不是示範過一次了」。