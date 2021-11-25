紅蔥頭產銷失衡　賴惠員關心要求農糧署協助調節市場價格

農委會今（17日）召開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，會中提到日本相當有興趣吃到台灣鳳梨釋迦，被問到實際訂單目前有多少？農糧署署長胡忠一表示，日本有很大需求，是以後可以開拓的市場，且該國提到「全部送到日本來」。