紅蔥頭產銷失衡　賴惠員關心要求農糧署協助調節市場價格

▲立委賴惠員關心紅蔥頭出現產銷失衡問題，召集農糧署共同前往北門區的紅蔥頭產地進行現地會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅／台南報導
立委賴惠員近日收到台南農民反應，紅蔥頭出現產銷失衡問題，25日召集農委會農糧署，共同前往北門區的紅蔥頭產地進行現地會勘，討論紅蔥頭產期調節、產銷失衡之協助方案，讓農民度過難關。
賴惠員指出，台南市為全台灣最重要的紅蔥頭產地，根據2019年的產業資訊，台南市紅蔥頭的種植面積達1052公頃，產值高達8.34億元，占了當年總產量的93％，可看出台南是台灣紅蔥頭的最大產地。而北門區、學甲區的種植面積分別是158公頃、115公頃。
賴惠員表示，今年5月台灣進入疫情三級警戒，許多餐廳與麵攤生意受到影響，連帶減少紅蔥頭的需求，使得成交價格下滑，因此有許多農民反映價格不符成本，只能忍痛接受低價收購。
農糧署南區分署分署長羅正宗表示，現行的產銷調節措施包括國內行銷與加工措施，例如在「種植期間辦理紅蔥頭農事體驗活動」、「舉辦行銷記者會」，讓消費者認識紅蔥頭產業進而促進消費。
羅正宗說明，農糧署南區分署目前正在研議相關計劃，讓紅蔥頭市場價格恢復穩定，降低農友的損失；並媒合需求廠商業者向農民進行收購，並擬定相關方案來協助紅蔥頭價格回到市場水準。
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