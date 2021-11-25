再種高麗菜「價格春節後」會哭暈！　11月達786萬株入秋首亮紫爆

▲農糧署強調，春節休市後供應集中及消費力下降等因素，會有量多價跌情況。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

11月後氣溫轉冷涼，適合平地蔬菜生長，不過，每年都在發生高麗菜超種情形，農糧署今（25日）又發出警告訊息，11月中旬甘藍種植株樹已達786萬株，是入秋後首次達紫色燈號，籲農友接下來要好好調整生產規劃，否則春節過後需求一下降，價格馬上受衝擊。

農糧署表示，11月15日後雲林及彰化地區2期稻作結束後，農友可開始種植裡作蔬菜，其中以種植短期產量高之甘藍為主流。只是，現在又超重，來到786萬株，依據歷年產銷資料評估，甘藍種植規模維持每旬600萬株以內，才能保有合理價格。

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農糧署說明，本年入秋以來，每旬供苗量均介於警戒值範圍（紅色燈號，600萬株以下540萬株以上），11月起日間溫暖、夜間冷涼，相當適合甘藍生長，單位面積產量比11月以前增加約20%，達每公頃50公噸，批發市場交易量已逐漸增加。



農糧署指出，本旬甘藍種植數量達786萬株，已超過合理種植範圍，冬季期間種植至採收需70-80天，倘氣候持續穩定，明年1月下旬之後將有集中採收情形，因明年農曆春節較早（1月31日），年節前尾牙聚餐蔬菜需求暢旺，蔬菜價格相對穩定，惟年節後常因氣候轉暖、休市後供應集中及消費力下降等因素，致市場量多價跌。

為維持合理生產面積及農民收益，農糧署提到，已透過簡訊、Facebook、LINE群組及新聞媒體等多元管道，提醒農民種植前謹慎評估，分期種植，分散風險，以確保收益。