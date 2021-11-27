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蓮霧「保存不能水洗」！　專家揭挑選4口訣：用乾布擦就好

▲▼蓮霧。（圖／高雄區農業改良場提供）

▲農糧署表示，果臍的萼片越分開表示越成熟，風味愈佳。（圖／高雄區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

11月至隔年3月又是蓮霧的盛產期，以屏東縣為最大的產區，農糧署指出，蓮霧外觀依季節及品種不同而有所差異，冬天蓮霧色澤偏紅黑色，越黑越甜，還含豐富營養價值，不過，有一點一定要注意，無論常溫或冷藏保存，「都不要水洗」，用乾布擦拭就好，要吃的時候再清洗，否則會加速果實腐爛。

農糧署指出，夏季的蓮霧，因日照時間長，生長快，色澤偏淡紅色，盛產期5至7月。蓮霧富含豐富維生素C、維生素B2、維生素B6、鈣、鎂、硼、錳、鐵、銅、鋅、鉬等微量元素，屬於微鹼性水果，可調節人胃腸的酸鹼度，蓮霧富含水分、清涼解渴，除了對皮膚有好處外，在解熱、利尿、寧心安神都有很好的作用。

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▲▼蓮霧。（圖／高雄區農業改良場提供）

▲挑選蓮霧口訣「黑透紅、肚臍開、皮幼幼、粒頭飽」。（圖／高雄區農業改良場提供）

農糧署表示，好吃的蓮霧果實托在手上要有重量感，代表果肉質地密實，又甜又多汁，蓮霧外圍約1公分的部分為果肉，中心為海綿質，果肉越厚，越多汁，而果臍的萼片越分開表示越成熟，風味愈佳。挑選蓮霧4口訣「黑透紅、肚臍開、皮幼幼、粒頭飽」，從外觀上來挑選，果實飽滿端正，果色暗紅，紅的發黑會較甜。

至於買回來的蓮霧要不要清洗？和如何保存？農糧署說明有以下3種方式：

1、將蓮霧裝入塑膠袋，外面以報紙包覆，放入冷藏室，可避免水氣影響蓮霧變濕濕軟軟的。

2、食用前清洗即可，若還沒有要食用可先不用清洗，避免因表皮裂紋或傷口加速果實腐爛。

3、若買回來發現蓮霧有裂痕或撞傷，建議先食用，或存放前先將蓮霧受傷部分切除，再放入塑膠袋綁緊保存即可。

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