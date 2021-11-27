推動環保夜市減廢！台東輔導四維夜市轉型　19家攤商獲認證

▲台東縣府輔導四維夜市轉型為環保夜市，目前有19家攤商獲認證。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為舒緩縣內垃圾處理困境，臺東縣政府除積極建立垃圾自主處理機制外，並多管齊下進行多元減廢方案，今年配合行政院環境保護署推動環保夜市評鑑計畫，輔導台東市四維夜市轉型成為環保夜市，鼓勵攤商以減塑優惠等方式，減少觀光垃圾產生，打造環境友善城市。

▲▼透過外帶不主動提供塑膠袋、民眾自備餐盒優惠等，一次性塑膠用品的產生，提供更環保的夜市服務。

環保夜市評鑑計畫由台東縣環境保護局與台東市攤販協會，以公家、民間合作方式，共同輔導四維夜市內的攤商進行環保減塑措施，透過外帶不主動提供塑膠袋、民眾自備餐盒優惠、內用攤商使用環保餐具、設置垃圾分類資源回收桶等，減少夜市廢棄物及一次性塑膠用品的產生，減輕對環境負擔，創造四維夜市環保消費型態，提供民眾與遊客更環保的夜市服務。

環保局指出，在與台東市攤販協會共同合作推動「環保攤商標章認證」下，目前已完成輔導四維夜市內19家攤販取得第一批環保標章認證，攤商協會理事長蔡宗瑋更親力親為，輔導夜市攤商轉型為環保攤商，取得環保標章認證的攤商都感到與有榮焉。

符合認證的攤商將張貼環保標章貼紙，民眾可透過辨識環保標章進行環保消費，未來環保局也將擴大輔導四維夜市攤商取得環保攤販標章，打造台東環保夜市商圈。

