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環保餐具車新奇受歡迎！花蓮豐年節連3天　民衆肯定借用率高

▲▼花蓮縣環保局將環保餐具借用車停放活動會場，提供環保餐具借用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環保局將環保餐具借用車停放活動會場，提供環保餐具借用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局，配合「原住民族聯合豐年節」活動，將環保餐具借用車車停放至活動會場內，提供環保餐具借用，連續三天的活動，民眾的使用意願高，並有許多初次借用餐具的民眾認為非常新奇且環保，更省去找垃圾桶的不便，相當支持大型活動現場設置環保餐具借用攤位。

▲▼花蓮縣環保局將環保餐具借用車停放活動會場，提供環保餐具借用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼環境餐具借用車的設置，讓遊客覺得新奇又環保借用率很高。

花蓮的原住民族在過往的生活文化中，早已融入了大自然的律動，以不強求、不破壞與族群共榮的信念，造就了原住民族知足常樂的天性與生活理念，也影響了原住民族生活中各項祭儀、舞蹈及音樂，因此也塑造了遠近馳名且深受觀光客肯定與讚賞的原住民族歌舞文化。

▲▼花蓮縣環保局將環保餐具借用車停放活動會場，提供環保餐具借用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

疫情之下任何可能的傳染途徑都必須更加謹慎小心，每次活動所使用之環保餐具，於活動前均已由合格清洗廠商清潔及消毒，民眾使用後之餐具也會再度送洗。民眾若有疑慮，環保局更加鼓勵民眾自備餐具，疫情衝擊下也能安心做環保愛地球、減少垃圾量，與藴育我們的這片美麗大地共生共榮。

▲▼花蓮縣環保局將環保餐具借用車停放活動會場，提供環保餐具借用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除了各部落獨自舉辦的豐年祭之外，原住民族聯合豐年節已成為花蓮縣內的盛事之一，今年因疫情影響延後至11月19日至21日舉辦，現場除了極具特色之祭儀、歌舞饗宴大眾之外，亦設置原住民美食區、手工藝品展售區等，讓更多在地民眾及觀光客更加深入體驗這個重要的人文資產。

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