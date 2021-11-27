「藍金」產業！台東力推深層海水認證　打造「台東藍」品牌

▲「2021深層海水創新應用國際研討會」在台東大學舉辦，眾多產官學人士參加。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

由國家海洋研究院、財團法人石材暨資源產業研究發展中心及台灣深層海水資源利用學會共同主辦的「2021深層海水創新應用國際研討會」，25日在台東大學辦理研討會，並前往東部深層海水創新研發中心進行參訪。台東縣長饒慶鈴表示感謝中央重啟台東「藍金」產業，台東縣政府力推深層海水與在地產業連結，並建立深層海水認證的品牌形象，讓「台東藍」綻放閃耀光芒。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，海洋蘊藏了豐富的資源與能量，特別是深度200公尺以下的深層海水，具有低溫、潔淨、富含礦物質和營養鹽應用等多項特性，台灣的深層海水應用已橫跨農漁業、製造業與服務業，且提升至多段式冷能利用、健康理療結合觀光服務等層面。

蔡英文總統特發賀電期盼藉由會議，攜手為藍色產業永續發展願景貢獻心力。另有行政院海洋委員會副主委蔡清標、台東大學副校長魏俊華及多位深層海水相關公學（協）會代表約100餘位產官學研人士與會，5位國內及日本的專家針對海洋應用研究及產業應用方面主題進行專題演講。

受邀專題演講的日本富山縣立大學五十嵐康弘教授，針對海洋微生物做為先導藥物開發之潛力，以連線方式和與會者進行知識交流；國內有國海院余采倫博士、水利署詹成富正工程司、台東大學東部生物經濟中心李俊霖主任，針對深層海水之研發布局、試驗管工程、生技產業應用等專題，傳達台灣深層海水應用發展現況及潛力。業界方面有國內深層海水指標性廠商光隆生技公司曾淯琪副總經理分享如何運用電商平台及善用異業結合策略，多管齊下創造商機。

國海院院長邱永芳則期待透過此次研討會共同構思台灣深層海水發展未來佈局；台灣深層海水資源利用學會會長，也是主辦單位之一海洋大學校長許泰文表示，希望政府與民間資源持續投入，再創藍金產業研究發展新巔峰。

