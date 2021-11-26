　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

▲抗議同益羽毛廠。（圖／記者唐詠絮攝）

▲抗議同益羽毛廠。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉同益企業公司，設廠已經有48年，專門處理禽類羽毛再利用，上午有多名民代及上百位居民前往抗議惡臭、空汙及廢水汙染，要求縣府拆除違建及勒令停工關廠，並前往地院提出民事訴訟求償1元，同益陳姓法務人員表示，公司會盡量在法律及財務許可的範圍內改善，做到大家都可以接受的環境品質。

日前時代力量員林區主任鄭宇焱，與彰化縣環境保護聯盟、縣議員吳韋達、張欣倩，在縣政府前，針對同益羽毛工廠汙染問題，若是同益公司沒辦法解決目前的問題，請縣府勒令停工。

▲抗議同益羽毛廠。（圖／記者唐詠絮攝）

環保聯盟指出，根據環保署公害陳情系統，於2018年1月到今年8月間，同益公司遭民眾陳情檢舉案件，累績高達270次以上，其中超過90%以上都是屬於異味汙染物，從白天到夜晚都有陳情，就是空氣很臭的臭味，這已經嚴重影響居民的生活作息與健康。

同益公司也說，從1973年開業至今，當經濟進步的同時，環保意識也抬頭，我們也非常重視鄰里的意見,近十幾年來，不斷聘請專家教授，蒞廠指導改善，為環保問題近年也投資超過千萬以上，在2014年時為了環保問題忍痛將堪用的機械淘汰，此後6年間的空汙檢測皆符合環保標準。

▲抗議同益羽毛廠。（圖／記者唐詠絮攝）

同益公司表示，近2-3年間，突然收到大量檢舉，從空污、消防、建築、勞工,…等等都有，以環保為最，半夜也常被檢舉，但公司晚上並沒有在運作，實不知異味來源為何？今年環保局與環保署再加上自我檢測已達6次以上，皆符合標準，或許仍無法滿足附近居民的期待。我們仍會持續改善。

▲抗議同益羽毛廠。（圖／記者唐詠絮攝）

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
大S預言小S結婚後「被鎖進城堡」！16年後結果出爐　網嘆：她
死後翻身？　明萬曆皇帝「屍身姿勢詭異」嚇壞眾人
快訊／林口6車連環撞！　路邊多部車遭波及
增4例打疫苗後死亡！　廠牌曝光
嚴防「新魔王Nu」侵台！　這6國家入境一律住集中檢疫所
王俐人新男友曝光　「姐弟戀」差7歲
快訊／第16輪規劃出爐！　提供3大疫苗「含混打」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市消防局救護E化系統　獲健康城市暨高齡友善城市韌性與創新獎

新社高中種子青農每天泡農場14小時　勇奪全國競賽金手獎

仙宗公司積欠員工薪資　台南市勞工局積極介入維護勞工權益

「火神護祐平安祈福2」 消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動踴躍

國外IG超夯裝置藝術來高雄了　2022台灣燈會首件作品駁二登場

南投縣府與人安基金會合啟防寒關懷　現煮牛肉麵讓街友暖胃又暖心

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

屏東林管處檜谷山屋+周邊營地　11／26起恢復原住宿量

花蓮首座「銀髮健身俱樂部」客製多元運動方案　65歲長者優先報名

遏阻超商暴力！花蓮巡邏警就地用餐　提高見警率店員安心

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

台南市消防局救護E化系統　獲健康城市暨高齡友善城市韌性與創新獎

新社高中種子青農每天泡農場14小時　勇奪全國競賽金手獎

仙宗公司積欠員工薪資　台南市勞工局積極介入維護勞工權益

「火神護祐平安祈福2」 消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動踴躍

國外IG超夯裝置藝術來高雄了　2022台灣燈會首件作品駁二登場

南投縣府與人安基金會合啟防寒關懷　現煮牛肉麵讓街友暖胃又暖心

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

屏東林管處檜谷山屋+周邊營地　11／26起恢復原住宿量

花蓮首座「銀髮健身俱樂部」客製多元運動方案　65歲長者優先報名

遏阻超商暴力！花蓮巡邏警就地用餐　提高見警率店員安心

12星座2022年運公開！雙子信自己得永生、獅子交友要選對的人

男大生騎機車遇奪命左轉彎　對撞休旅車噴飛慘死街頭

最後3戶「入住後超衝擊」　怕爆管委會荒廢！過來人卻讚：寧沒人住

汐東線明年動工很勉強！交長：「延伸東環」是下階段的事

青山宮備鹹光餅蓋「四個不同意」　蔡英文、林昶佐同框扶轎遶境

台南市消防局救護E化系統　獲健康城市暨高齡友善城市韌性與創新獎

顏寬恒遭控違建　林楚茵批：中市府無作為「市長到底姓盧還姓顏」

小奴才抱二哈頭狂吸進度大拖延　媽無奈：寫功課不要擼狗！

學者稱三接恐讓魚蝦變海鮮鍋　蘇貞昌反酸：危言聳聽、笑話

集滿《俗女》取景地！走遍12處景點玻璃步道、星空帳篷浪漫爆表

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

地方熱門新聞

警參透聽語障迷途翁筆下「天書」聯繫家屬接回

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

反萊豬醫師蘇偉碩遭記過法官撤罰「重新處分」

幸福指數大調查台南市六都奪冠

快訊／「活剁貓尾」台中光頭男抓到了！屋內有貓屍

新店寶高園區　建築類金質獎特優

點線麵捐消防救助鞋

貨船污染遭罰90萬未繳卻過戶　彰化分署祭出禁止離境

屏東六堆 300 遊行踩街活動　交通管制出爐

平鎮藝術季將開鑼　交通管制籲民眾配合

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

桃園自25日起合約醫療院所　開放AZ混打

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

縣市幸福指數大調查　台東縣躍居全國第四

更多熱門

相關新聞

小五男童遭霸凌2年稱「偶發事件」　校方聲明曝光

小五男童遭霸凌2年稱「偶發事件」　校方聲明曝光

彰化一名國小五年級男童驚傳，從三年級開始即遭4名同學霸凌、毆打並踢踹下體，滿身瘀青，隱忍2年才向母親吐露實情。男童母親今發文控訴，導師都知情，而校方不僅聲稱霸凌事件是「偶發事件」，且聽聞她要提告，才啟動校安通報，更直指12歲以下不會有任何刑事責任。對此，該國小今（26日）稍早也發布聲明。

小五男童遭霸凌2年！校方：偶發事件

小五男童遭霸凌2年！校方：偶發事件

SOD真實版！人夫摩鐵「交纏表妹」　正宮見不倫照崩潰

SOD真實版！人夫摩鐵「交纏表妹」　正宮見不倫照崩潰

彰化囂張「球棒隊」　撂11人砸工廠強討80萬

彰化囂張「球棒隊」　撂11人砸工廠強討80萬

喬友大火5個月等不到真相　殉職消防員家屬提告

喬友大火5個月等不到真相　殉職消防員家屬提告

關鍵字：

彰化同益大村自救會環保

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

好市多黑五「第5波超殺夯品」一次看！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面