彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

▲抗議同益羽毛廠。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉同益企業公司，設廠已經有48年，專門處理禽類羽毛再利用，上午有多名民代及上百位居民前往抗議惡臭、空汙及廢水汙染，要求縣府拆除違建及勒令停工關廠，並前往地院提出民事訴訟求償1元，同益陳姓法務人員表示，公司會盡量在法律及財務許可的範圍內改善，做到大家都可以接受的環境品質。

日前時代力量員林區主任鄭宇焱，與彰化縣環境保護聯盟、縣議員吳韋達、張欣倩，在縣政府前，針對同益羽毛工廠汙染問題，若是同益公司沒辦法解決目前的問題，請縣府勒令停工。

環保聯盟指出，根據環保署公害陳情系統，於2018年1月到今年8月間，同益公司遭民眾陳情檢舉案件，累績高達270次以上，其中超過90%以上都是屬於異味汙染物，從白天到夜晚都有陳情，就是空氣很臭的臭味，這已經嚴重影響居民的生活作息與健康。

同益公司也說，從1973年開業至今，當經濟進步的同時，環保意識也抬頭，我們也非常重視鄰里的意見,近十幾年來，不斷聘請專家教授，蒞廠指導改善，為環保問題近年也投資超過千萬以上，在2014年時為了環保問題忍痛將堪用的機械淘汰，此後6年間的空汙檢測皆符合環保標準。

同益公司表示，近2-3年間，突然收到大量檢舉，從空污、消防、建築、勞工,…等等都有，以環保為最，半夜也常被檢舉，但公司晚上並沒有在運作，實不知異味來源為何？今年環保局與環保署再加上自我檢測已達6次以上，皆符合標準，或許仍無法滿足附近居民的期待。我們仍會持續改善。