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索羅門「與台斷交」成暴亂導火線　總理怒控：外國勢力干預

▲▼索羅門民眾在首都荷尼阿拉（Honiara）示威，火燒中國城。（圖／路透社）

▲索羅門民眾在首都荷尼阿拉（Honiara）示威，火燒中國城。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

索羅門群島24日爆發大規模暴力示威至今，據傳該國2019年與台斷交、改與中國建交，就是導火線之一。但是，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）26日卻表示，那些「不想與中國建立關係」的外國勢力干涉索國局勢，煽動反政府的不滿情緒，才會釀成動亂。

《衛報》、《美聯社》及《半島電視台》等外媒報導，許多示威者來自全國人口最多的馬萊塔省（Malaita），他們認為，政府沒有諮詢民意就與台斷交，對此深感不滿。該省持續與台保持聯繫，也接受來自台灣及華府的巨額援助，省長蘇達尼（Daniel Suidani）更指控，總理把「將外國人的利益置於索羅門群島居民的利益之上」，應該下台。

▲中國大陸與索羅門群島建交,中索建交。（圖／路透社）

▲索羅門群島與中國建交。（圖／路透社）

蘇嘉瓦瑞26日重申支持與北京建交，而暴力示威「不幸受到其他大國的影響及鼓勵」，「我替馬萊塔省的人民感到遺憾，因為他們被灌輸關於外交轉向的謊言。」他說，「正在影響馬萊塔省的國家，就是那些不想與中國建立關係，不鼓勵索羅門群島建立外交關係，遵守國際法及聯合國決議的國家……我不想點名，點到為止就好。」

儘管如此，批評人士卻指出，索國政府長期腐敗、執政差勁、缺乏問責制度，才是引爆示威的原因。當地記者凱克亞（Gina Kekea）說，外資公司未能向當地人提供就業機會，也是重要因素之一，「中資企業及其他亞洲企業似乎從事了大部分工作，尤其在開採資源方面更是如此。」

▲▼澳洲國防軍將進駐索羅門群島，協助恢復秩序。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲國防軍進駐索羅門群島，協助恢復秩序。（圖／達志影像／美聯社）

索國首都荷尼阿拉（Honiara）陷入動亂後，蘇嘉瓦瑞根據2017年的雙邊維安條約，向澳洲求助；澳洲已派遣軍警及外交人員前往該國，協助恢復秩序，保護重要基礎設施，但不會協防國會或政府建物，以示沒有偏袒任何黨派。雖然當局宣布宵禁延長，出動維安人員、催淚瓦斯，上千名示威者卻仍持續走上街頭。

儘管澳洲派遣援助，外交部長佩恩（Marise Payne）卻不認為外國勢力掀起索國動亂，「我們完全沒有暗示這一點。我們非常清楚表明，我們的觀點是不想看見暴力事件，非常希望局勢恢復穩定。」台灣外交部發言人歐江安（Joanne Ou）也向《路透社》表示，「我們與這場動亂沒有任何關係。」

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