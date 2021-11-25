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宏都拉斯有望選出首位女總統　是否「與台斷交」成中美外交關鍵

宏都拉斯總統候選人秀瑪菈．卡斯楚（圖）的親近幕僚表示，她尚未針對是否與台灣斷交、轉而承認中國做出最後決定。（圖／翻攝自Facebook／@XiomaraCastroZ）

▲宏都拉斯總統候選人卡斯楚有望成為宏國第一任女性總統。（圖／翻攝自Facebook／@XiomaraCastroZ）

記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯28日將舉行總統大選，民調領先的左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）有望成為宏國第一任女性總統，而這次大選也可能動搖中國大陸和美國在中美洲的外交布局。

根據《路透社》報導，現年62歲的卡斯楚和人氣電視主持人納斯瑞拉（Salvador Nasralla）搭檔參選，民調中心CESPAD統計，兩人的支持率領先競爭對手、代表執政黨國民黨參選的首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）將近17個百分點；不過也有當地電視台的民調顯示，兩組候選人的支持度勢均力敵。

▲▼宏都拉斯「自由重建黨」候選人卡斯楚（中）和人氣電視主持人納斯瑞拉（右）搭檔參選。（圖／達志影像／美聯社）

▲「自由重建黨」候選人卡斯楚（中）和人氣電視主持人納斯瑞拉（右）搭檔參選。（圖／達志影像／美聯社）

中美洲國際危機組織（International Crisis Group for Central America）布蕾達（Tiziano Breda）分析指出，目前兩派候選人勢均力敵，代表執政黨參選的阿斯夫拉雖然未提出具體政見，但他已連任兩屆首都市長，在當地推行許多建設計劃都相當受到歡迎。

▲▼宏都拉斯代表執政黨國民黨參選的首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

▲代表執政黨國民黨參選的首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

這次競選可能會導致政治局勢不穩固的中美洲，再次出現巨變，除了移民、跨國販毒集團猖獗，還有各國政府的貪腐問題外，可能也會影響到中美在該地區的外交布局。美國長久以來在宏都拉斯的政治中都扮演著重要角色，自冷戰以來就有美軍駐紮在當地，甚至現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）被指舞弊貪腐時，仍舊在背後力挺。

總統蔡英文出席宏都拉斯共和國葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統伉儷訪華軍禮歡迎儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲現任總統葉南德茲也曾考慮與中國建交，但又在本月訪問台灣時，強調了台宏的友好關係。（圖／記者李毓康攝）

卡斯楚是前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，她在今年9月時曾表示，若贏得大選，將和中國建立外交關係，與台灣斷交。不過，她的幕僚諾艾（Hugo Noe）告訴路透社，「她還沒有做最終的決定。」拜登政府匿名高階官員表示，美方目前最主要的擔憂就是，如果卡斯楚勝選，是否會將宏都拉斯數十年來對台灣的支持轉向中國大陸。

現任總統葉南德茲先前也曾考慮與中國建交，但又在本月訪問台灣時，強調了雙方的友好關係。布蕾達指出，雖然外交轉向中國可能會激怒美國，但也能重塑宏都拉斯和這些超級大國的外交關係，達到新的平衡，也能吸引更多基礎建設的融資。

►美籲宏都拉斯維持台灣關係　吳釗燮：與朝野政黨都有深入交談
►美國務院：宏都拉斯主要總統候選人應與台灣維持關係
►勝選後與台斷交？　宏都拉斯在野黨「親中候選人」稱尚未決定

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