澳洲派遣軍警進駐「索羅門群島」　協助平息抗爭事件

▲澳洲國防軍將進駐索羅門群島，協助恢復秩序。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

索羅門群島24日發生大規模抗爭事件，逐漸演變成打雜、燒毀華人商店的暴力事件，傳出事件起因與2019年索國與台灣斷交、轉向與中國建交有關。澳洲從25日開始整備軍警部隊，進駐索國協助平息抗爭事件。

根據CNN報導，群島皇家警察部隊（RSIPF）表示，25日約有2000~3000名群眾走上街頭，其中一些人縱火焚燒首都荷尼阿拉（Honiara）東部的華人商店與建築物，共有36人被逮捕。

▲索羅門民眾在首都荷尼阿拉（Honiara）示威，火燒中國城。（圖／路透社）



RSIPF發言人26日告訴CNN，示威者已經撤離了唐人街，也就是先前主要發生暴力衝突的地點，作為預防措施，已經派遣消防車在總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的住處。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）告訴CNN，已派遣23名澳洲聯邦警察（AFP）的已被部署到索羅門群島「確保安全和穩定」，還有50名維持必要基礎設施的人員，以及另外派遣43名澳洲國防軍成員。

莫里森強調，只是協助恢復和平局勢，不會直接干涉任何內政，確保索國能夠恢復正常的憲政程序與政治秩序。

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