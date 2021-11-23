美國出兵護台是「天方夜譚」　唐永紅：大陸決定兩岸關係走向

▲廈門大學台研院副主任唐永紅。（圖／記者任以芳攝）

文／中評社

廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅於美國當地時間11月20日參加了芝加哥和統會舉辦的網上座談會並擔任主講。唐永紅強調：「在美國、中國大陸與台灣三方實力已然顯著消長變化的今天，中國大陸已經牢牢把握著兩岸關係的主導權和主動權，決定著兩岸關係的最終走向。」

唐永紅說，眾所周知，近40年來，中國大陸不斷崛起，並有超越美國之勢，客觀上相應導致國際政治經濟格局與遊戲規則的逐漸改變。2010年以來，中國大陸經濟總量超越日本躍居全球第二位，並逐漸快速拉進與美國的距離。基於霸道文化以及「你強大就是對我不利」的認知與邏輯，美國認定這總體上不利於美國的霸權戰略與利益，並認為前期的旨在和平演變的接觸交流政策總體上失敗了。

▲中美兩個大國互相競爭。（圖／路透）

唐永紅表示，戰略與利益之爭，加上中美之間在文化理念、價值標準、社會制度、意識形態等發展道路層面的固有分歧，中美之間面臨雙重結構性矛盾。以2017年底的《國家安全戰略報告》、2018年初的《國防戰略報告》為標誌，美國明確把中國大陸作為其第一位的主要戰略競爭對手，美國對華戰略與政策因此從先前的旨在和平演變中國大陸的接觸交流政策，根本性地改變為了旨在遏制打壓中國大陸的戰略競爭政策。

為此，美國不僅正在利用各種機會與條件，以打「組合拳」的方式，而且將中美利益衝突拉高到國際社會意識形態的對抗，企圖以「國際聯盟圍毆」，包括形成利益聯盟與價值聯盟等方式，也採取「離岸平衡」策略，訴諸「台灣牌」等各種籌碼與條件，從內部分化到外部聯盟，不斷強化對中國大陸的遏制、圍堵與打壓。

唐永紅說，中美雙重結構性矛盾雖然難以調和，但中美相互可以毀滅對方的實力讓奉行現實主義的美國不得不放棄直接訴諸軍事戰爭的解決之道，不得不採行「冷戰」策略，包括尋求代理人戰爭，例如台海戰爭，以達成其戰略競爭的目的。而現實中的中美關係在全球化背景下已經形成的「你中有我，我中有你」的巨大利益暫時難以割捨，在當前的諸多國際事務中又多離不開中國大陸的合作，因此，當前美國不得不採行接觸與遏制並舉、既接觸但更遏制的政策取向，並企圖通過強化遏制從接觸中尋求更多的現實利益。

▲習拜會。（圖／路透社）

唐永紅說，眾所周知，美國對台政策系基於美國自身利益考慮，主要服務於美國對華戰略。隨著對華戰略的根本性改變，美國對台政策也相應發生重大改變。美國因對華戰略競爭的需要與強化而需要並會強化打「台灣牌」。為誘使「台獨」勢力及台灣當局甘當馬前卒與棋子，達成「以台制華」的戰略競爭目的，美國正在並會進一步釋放友台言論與行動，讓「台獨」勢力及台灣當局認為有實現美台關係正常化的可能性，甚至讓台灣認為中美關係有破局的可能性，因而認為美國有支持台灣獨立與出兵保護台灣的可能性。

唐永紅表示，而在台灣方面，民進黨等島內「台獨」勢力和以蔡英文為首的台灣當局，內心一直很清楚以下幾個事實：要「台獨」，就一定要面對台海戰爭；台灣民眾多願和平「台獨」，除非確信開戰能勝，否則將不願戰爭，且不支持當局執政；台灣自身實力無法「保台」、「拒統」、「謀獨」，得需依靠以美國為首的國際反華勢力的支持；而以美國為首的國際反華勢力為了自身利益奉行國際現實主義，面對日益強大的中國大陸和與中國大陸的邦交關係所帶來的巨大現實利益，輕易是不會支持「台獨」更不會出兵護台的。

唐永紅表示，一直以來，「台獨」勢力及民進黨當局希望依靠以美國為首的國際反華勢力「保台」、「拒統」、「謀獨」，但難以指望得上。當前，美國亟需打「台灣牌」以遏制、圍堵與打壓中國大陸的崛起。這讓一直期望得到美國支持的「台獨」勢力及民進黨當局看到了一種可能的機會。為了獲得美國支持，「台獨」勢力及蔡英文當局不僅甘當美國棋子與馬前卒，還企圖當棋手，呼籲形成聯盟，並主動離間中美關係，企圖促成中美關係破局，企圖把打「台灣牌」的美國徹底拉下水，使其不得不出兵護台。

唐永紅說，但美國向來奉行的是國際現實主義，也基於自身利益考量而選擇行動。美國會基於現實主義與利弊得失而權衡如何打「台灣牌」及打何種「台灣牌」。當打某種「台灣牌」帶來的弊大於利時，美國就不會考慮或者會停止打這樣的「台灣牌」。實踐中，美國如何打「台灣牌」，主要考慮在落實遏制打壓中國崛起的戰略競爭企圖與獲取維持中美邦交關係所帶來的巨大現實利益目標之間進行平衡。一方面試圖「以台制華」，助力戰略競爭目的的達成，另一方面，企圖作為討價還價的籌碼，助力從中美邦交關係中獲得更大的現實利益。這決定了美國當前打「台灣牌」會以不攤牌、不斷交為限度，因此也就不會與台灣建立所謂邦交關係。這就是對華實行戰略競爭政策的美國，從川普政府到拜登政府，都宣稱堅持一個中國政策的原因所在。

唐永紅表示，至於說美國出兵護台，就更是天方夜譚了。美國奉行國際現實主義的一個典型表現，就是是否把戰爭手段提上議事日程的考慮。當前，中美矛盾雖然難以調和，但相互可以毀滅對方的實力，讓奉行現實主義的美國不得不放棄訴諸直接戰爭的解決之道。而在中國大陸已然崛起的今天，美國等國際因素已經不再是決定兩岸能否統一的主要力量了。正如蘭德公司等美國智庫多次兵棋推演的結論，儘管中國在總體軍事實力方面還無法抗衡美國，但在台海等近海作戰，美國已經沒有優勢。實際上，如果中國大陸當前要用武力方式打擊「台獨」勢力並解決台灣問題，即便以美國為首的國際反華勢力形成聯盟出兵護台，也已無濟於事。這也是美國在協防台灣問題上維持所謂「戰略模糊」的原因所在。

▲ 美軍第七艦隊證實，米利厄斯號驅逐艦通過台灣海峽。（圖／美軍第七艦隊官網）

唐永紅說，總之，美國奉行國際現實主義，基於自身利益決定如何打「台灣牌」。在中國大陸已然崛起的今天，台灣並非美國的核心利益，而只是其一張牌、一枚棋子。因此，美國是定然不會冒著犧牲與中國大陸維持邦交關係的利益、犧牲本國民眾的生命去出兵護台的，最多只是輿論上譴責、經濟上制裁、外交上封鎖、武器上支持。而當台灣問題一旦被解決，要不了多久，奉行現實主義的美國，基於自身利益考量，又必然會正視與承認現實，而尋求與中國重新處理好外交關係的。

唐永紅表示，面對實力不斷發展的中國大陸，為達成自己的目的，美國打「台灣牌」，台灣打「美國牌」，美台勾連相互利用的需求與頻率比以往任何時候都高，這不僅進一步惡化了中美關係，而且加劇了兩岸關係對抗發展，也日益嚴重地損害著中國大陸的核心利益；但在美國、中國大陸與台灣三方實力已然顯著消長變化的今天，中國大陸已經牢牢把握著兩岸關係的主導權和主動權，決定著兩岸關係的最終走向。