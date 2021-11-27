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美甲店老闆睡夢中遭砍56刀！女兒目睹她慘死「被血噴滿臉」

▲▼美甲店老闆睡夢中遭砍56刀。（圖／翻攝陸媒）

▲美甲店老闆睡夢中遭砍56刀。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

四川南充去年凌晨發生血案，35歲的顧姓女子在睡夢中遭砍56刀，當場傷重身亡，事件發生的當下，顧女的女兒就在一旁，臉上、衣服與頭髮都是媽媽的血。法院一審判處兇手死刑、緩期2年內執行，檢方不服提起抗告，二審即將開庭，顧女的父親也說，到時候會帶女兒的照片出庭，看著兇手接受法律裁決。

綜合陸媒報導，顧姓女子離婚以後，帶著女兒在某購物中心開了一間美甲店、居住在南充市高坪區，2018年透過朋友介紹，認識了已婚的屈姓男子，雙方發展成情人關係。屈男為了跟顧女長相廝守，不惜與原配離婚。不過感情發展並不順利，顧女2019年10月提出分手，引起屈男不滿。

屈男不斷跟蹤、騷擾顧女，讓顧女實在忍受不住，四度打電話報警、求助。等到員警到場，屈男也承諾「不會再犯」，事後卻依舊故我，不斷跟在對方身後。

數度求和不成，屈男以為顧女另結新歡，因此心生不滿，2020年6月6日下午帶刀守在顧女的工作室附近，又一路尾隨對方回家，在頂樓等到凌晨12點，拿著偷配的鑰匙偷偷闖入、關閉了屋內的總電源，再把臥室的房門踹開。

▲▼刺殺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屈男在顧女的住處埋伏，接著闖入砍殺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

屈男拿出預先準備好的刀具，朝著顧女不斷砍殺，無視對方的尖叫、哀號，連續朝著頭部、胸腹、四肢等處猛砍、狂刺，最終砍了56刀，顧女也當場死亡。

7歲的女兒蘭蘭（化名）與媽媽住在同個房間，目睹整件兇殺案，臉上、頭髮與衣服也被媽媽的血濺滿，處於巨大的驚恐之中，等到屈男離開，才趕緊向鄰居求救。

法院一審依照故意殺人罪、尋釁滋事罪，判處屈男死刑、緩刑2年執行，並剝奪政治權利終身、限制減刑。此舉引起檢方不滿，屈男在偵察階段供稱，不願與顧女分手、懷疑對方背叛，所以才以死相脅，後來才決定痛下殺手。

▲自稱是某建設公司負責人的桃園市李姓男子，假扮司法黃牛詐騙吳姓夫妻檔千萬餘元後避不見面，桃檢以詐欺罪嫌向法院聲押獲准。（示意圖／視覺中國CFP）

▲屈男在偵察階段時坦承以死相脅，最後決定痛下殺手，沒想到庭審時翻供。（示意圖／視覺中國CFP）

不過，等到法庭上，屈男又翻供，辯稱「只想傷害對方」，本意並非殺人。檢方表示，案發前半年，顧女就已經明確表達意願，不想再交往，屈男一再糾纏、騷擾，就算被害人報警，依舊只是口頭表達「願意改正」，還是持續糾纏，此案當中顧女沒有過錯，不存在因為婚戀糾紛引發的案件當中，對錯難於辨明的狀況，導致對被告從輕處罰，因此提起抗告。

對此，顧女的父親26日表示，事件發生以後，屈男的家屬立刻打電話來，想要賠錢了事，被他嚴詞拒絕，後來上了法庭，屈男、屈男的家屬也沒有一句道歉。

顧父表示，屈男太過軟爛，嗜賭成性，又會伸手要錢，女兒給了好幾次錢，最後真的受不了，才決定提出分手，結束這段關係，沒想到因此遇害，外孫女也受到嚴重影響。案件12月3日即將二審，顧父將帶著女兒的照片，出庭聆聽對屈男的審判。

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