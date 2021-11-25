男友通宵打LOL狂吼叫　她氣炸「拔掉電腦插頭」！結局讓全場崩潰

▲男友通宵打遊戲都會吵得她無法睡覺。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女大生表示，男友超愛打LOL（英雄聯盟），有次男友通宵打遊戲，在一旁又吼又叫，她被吵得睡不著，直接從床上跳起來把電腦插頭拔掉，然後鑽回被子裡繼續睡，怎料男友也沒在客氣，將她的唇膏跟指甲油打開丟在桌上，還用唇膏在鏡子上畫生氣的臉，讓她超生氣，沒想到結局竟然神反轉，讓所有人看傻。

女大生在Dcard上發文，男友喜愛打遊戲程度，是連睡覺時都能說夢話，找好友一起開打，每次男友通霄打遊戲都會很激動叫很大聲，根本不管她隔天要上早8的課，這樣的生活持續半年，有次她受不了，「隔天是魔王早8，又逼近期中」，她直接爬起床把電腦插頭拔掉，男友看到螢幕一片黑瘋狂大罵，「我心裡也很委屈，然後就在被子裡面哭了，也有點後悔剛剛的舉動 」。

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隔天早上起床，她發現化妝台的唇膏跟指甲油都被打開，而且男友還用唇膏在鏡子上畫了生氣的臉，她到校後傳訊給男友「你幼不幼稚，我的指甲油跟唇膏每一個都貴」，男友也很生氣地回「你x媽，那局後來害我被罵慘，我弄弄怎麼了？」之後原PO就不讀不回。

▲原PO一氣之下把電腦插頭拔掉。（示意圖／視覺中國）

結果男友下午就傳了新買的唇膏跟指甲油，向原PO道歉，「你東西我幫你整理好了，去了很多地方買你想要的新色，可以原諒我了吧！」之後她也為拔插頭的事情道歉，兩人和好如初，「總之還是不建議各位女性們突然爆氣，去拔愛玩遊戲的男友電腦插頭啦，應該不是每個男生脾氣都這麼好」。

原本以為男友會爆氣，結果竟然超閃，讓想看好戲網友們很失望，「你們兩個都蠻幼稚的」、「我要的血流成河呢」、「結局很讓人失望欸」、「想放閃結果留言都不是羨慕欸」、「多拔幾次看看結局還是不是這樣」、「以為是什麼分手情節欸，爆米花都準備好了」。