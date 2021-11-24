沒看到老娘在拍照？網美公審誤入鏡情侶　遭酸露奶89猴怒告

▲網美公審路人反被公審，怒告網友，不過網友卻全獲不起訴處分。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Dcard）



記者劉昌松、林冠吟／綜合報導

吳姓網美去年到桃園JETS遊樂園玩，在摩天輪前擺拍網美照時，卻意外拍到一對情侶出現在鏡頭後方，她後續將該段影片PO上社群平台，公開入鏡情侶帳號寫下「沒看到老娘在拍照？」，事後被當事情侶察覺，請吳女撤照被拒，怒上Dcard發文，引起討論聲浪。不過，吳姓網美卻對在該篇文章底下的聲援網友提告，警方受理後將6名查出身分的網友全數法辦。台北地檢署偵查後，認為6人均無犯意，全採不起訴處分。

吳姓網美去年11月前往JETS遊樂園遊玩，在摩天輪前拍照時，一對在後方拿東西的情侶卻意外誤入鏡頭，熟知吳姓網美事後竟將該段影片PO上自己的IG帳號，寫下「沒看到老娘在拍照？」，事後被當事情侶發現，女方相當不滿，私訊向吳姓網美要求撤照，卻被吳姓網美拒絕。

女子事後怒在Dcard上PO文指出，去年11月22日前往JETS遊樂園，「這個網紅在拍摩天輪，拍很久，前前後後也等了她3-5分鐘先拍完，但因為我要上廁所所以我請我男友走過來拿東西給我，就短短幾秒他（指網美）就發文了。」並附上網美的限時動態，除有2人意外入鏡的畫面，吳女除在下方寫下「沒看到老娘在拍照？」外，還在動態上標註意外入鏡的2人。

▲吳姓網美當時所發的現實動態寫下「沒看到老娘在拍照？」。（圖／翻攝自Dcard）



女子在文末附上和吳姓網美協商的過程，希望她可以將影片撤下，但卻被吳姓網美再發限時動態回嗆「如果我有什麼讓你不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下」，讓她氣得寫下「良心奉勸各位去網美聖地要小心呦，不要被拍到太自然的表情」。

▲吳姓網美拒絕，還在次發限時動態反擊「如果我有什麼讓你不舒服的地方，麻煩你自己克服一下」。（圖／翻攝自Dcard）



文章發布後隨即在Dcard上引起討論，許多網友聲援女子並在下方留言「快點，去讓她不舒服，再叫她克制一下」、「傻眼，那網紅至少也要馬賽克一下吧」、「這年頭什麼人都可以網紅，不ey」，更紛紛湧入吳姓網美的IG帳號留言，逼的吳姓網美一度將帳號設回私人帳號，並堅決表示「絕不道歉」，還要截圖向酸民「提告」。

而吳姓網美事後也真的截圖怒對6名網友提起加重誹謗的告訴，分別為陳姓網友留言「殺洨，垃圾人，這樣都能沾沾自喜」、羅姓網友「可能是沒有家人吧」、楊姓網友「就愛露奶的89猴啊」、林姓網友「你自己要公審別人，我們公審回去，難道不是這樣嗎，臭網霉」、劉姓網友「89妹智商有問題，原PO別跟這種人計較」和莊姓網友的「現在網紅標準真低，夠不要臉」，警方也循線查出6人的真實身分，依法將人移送。

案件移送至地檢署後，6人到案後均向檢察官坦承確實曾在下方留言，並強調沒有妨害名譽的犯意，他們的留言並非要回應網紅，只是要回應其他樓層的網友，同時抒發自己的個人感受，而非針對吳姓網美。

檢察官調查後認為，吳姓網美因公審路人，反遭入鏡路人在社群平台上發文反擊，引起社群平台上的激烈討論，認為6名被告皆是以個人價值判斷提出主觀且與事實關聯的批評，無主觀惡意，縱使內容尖酸苛薄而使人不悅，但仍未逾越合理評論的範疇，對6人採取不起訴處分。