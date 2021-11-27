本來只想買肥皂　逛一圈好市多「購物車塞爆」噴萬元：回不了家

▲原PO逛好市多噴了上萬元。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

下雨天還是要來買！好市多黑五購物節今（27）日來到第6天，剛好碰上周六休假日，還沒開店就已經有破百人排隊，不少網友也紛紛在網路上分享買到超划算的商品，有一名網友表示，本來只打算買精油香皂，結果不小心手滑噴了上萬元，買了一整籃購物車，「差點回不了家！」

該名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，本來只打算買精油肥皂，推著購物車逛著逛著，竟然就塞滿整台車了。她曬出購物車的照片，除了精油肥皂外，她還買了暖暖包、衛生棉、瑜珈墊等多樣商品，整輛購物車塞爆，「騎機車怎麼回家，11張小朋友又沒了」。

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▲網友們笑說，這種狀況很正常。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，網友們笑翻，「好市多真是個邪惡的地方」、「你知道為什麼美式賣場都有汽車停車場嗎？這就是答案啦」、「好市多好可怕，總是讓人不知不覺中就把錢錢噴飛」、「每次告訴自己只能買一點點，結帳時最少一車疊疊疊滿滿，才會收手」、「騎車請不要推車」、「好市多就是這樣，買的跟想的永遠不一樣」。

不少網友表示，每次逛好市多都會買到破萬，這種狀況很正常，「每次去沒破萬是走不出來」、「破萬真的只是基本」、「我11/14辦卡，到昨天已經花了快8萬4千元」、「別擔心，正常中發揮，我每次進去都這樣」、「這個症狀很多人都有」、「我前幾天只想去逛逛，然後5張小朋友就離家出走了」。