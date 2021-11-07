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高公局揭駕駛輔助系統6大地雷！　遇靜止行人、拖板車恐失靈

▲蘇花路廊今（21）日北上車流量，將達15,000輛/日。（示意圖／記者游芳男攝）

▲高公局建議，駕駛不可完全依賴自動駕駛輔助系統，仍要適時觀察路況。（示意圖／記者游芳男攝）

記者許維寧／台北報導

近年不少新款車型搭配自動駕駛輔助系統，但交通部高速公路局也發現，近年國道事故中不少車款也配有駕駛輔助系統，經分析後顯示，駕駛輔助系統如遇上前車速差過大，甚至前車為特殊形式車輛如拖板車、聯結車等都可能發生無法辨識的狀況，導致肇事機率增加。

高公局表示，近年來國人駕車開啟自動駕駛輔助系統的比例日益增加，國道近年肇事事件中部分肇事車輛也具備該輔助系統，高公局分析肇事則量行車記錄器，當前車變換車道，或前車未行駛於車道中間時，都有可能影響自動駕駛系統的判斷。

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高公局交通管理組科長莊國欽指出，可能導致系統無法正確辨識的狀況包括與前車速差過大或前車正處於靜止狀態，或行經路段上下坡度較大甚至彎道路段，都可能影響系統雷達偵測的角度，再者若前車未行駛於車道正中央，如偏內或偏外，也可能影響系統。

莊國欽也談到，也由於有些車輛配備的自動駕駛輔助系統僅有單點偵測，因此當前車突然切入車道或突然轉向也可能影響系統，還需請車主了解車輛系統的運作。另外，若前方出現特殊形式車輛，如拖板車、連結車、摩托車，甚至靜止不動的行人，或遇上特殊天候狀況如濃霧、強光等也可能影響雷達和鏡頭效能。

莊國欽建議，上述六項狀況還需駕駛留心，且目前有些車商廣告標榜駕駛人可放開方向盤，但建議駕駛人仍須留心路況，切勿過度依賴自動駕駛輔助系統。另根據「道路交通安全規則」第94條，駕駛人應注意車前狀況或兩車並行的間隔，必要時須採取安全措施，另外依照「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款規定，若以危險方式駕車，如雙手放開方向盤，可處以新台幣6000到2萬4000元不等罰鍰，並吊扣汽車牌照半年，肇事者則會吊銷駕照。

對此，高公局持續呼籲，行車若開啟自動駕駛輔助系統，仍要適時留意路況，避免雙手離開方向盤導致危險駕駛。

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