　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假期必塞國1彰化員林段拓寬　年底雙向完工！主線速度提升17%

▲交通委員會彰化考察。（圖／交通部提供）

▲交通部利用國道既有路幅調整國1彰化員林段車道，預計調增工程完工後可增加21%國道容量。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

立法院交通委員會今（11/8）前往彰化考察。由於國1中山高彰化至員林路段每逢假期必塞，交通部利用國道既有路幅調整車道，預計調增工程完工後可增加21%國道容量，主線速度可提升17%，預計今年底就會通車。

交通委員會今赴彰化考察，為了紓解國1彰化至員林段每逢假日車流壅塞問題，高公局針對彰化員林間瓶頸路段201k+715(彰54),203k+115（彰55）及209k+158（縣146）等3座跨越橋進行改善，並利用國道既有路幅調整車道佈設，單向調增為三車道加上一輔助車道，預計調增工程完工後，國道容量可增加21%、主線速度可提升17%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高通局預計於今年11月起逐段通車，12月底全部通車。另外三座跨越橋則原定112年1月完工，王國材則表示，要求高公局團隊全力趕工，預計可提前至明年7月前完工通車，藉此提升彰化員林段交通水準。

此外，彰化縣政府所提三座跨越橋引道銜接平面道路，車道寬度不平衡，王國材也說，會請彰化縣政府循生活圈計畫向公路總局提出申請。另高速公路旁側車道拓寬部分，則請彰化縣政府完成環境影響評估後，研提計畫依道路屬性循公路總局或內政部營建署生活圈計畫申請補助。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
買到即期AZ！　陳時中爆「藥廠原本通知160萬劑」
林姓家族砸27億買走6千坪土地！　身分曝光是他
分手5個月「前女友生下3胞胎」！他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻
拜登國際晚宴放屁！　查爾斯妻子目睹嚇傻：又長又響
身分證中這「38組號碼」　楊枝甘露與油雞買一送一
OL東區聚餐喝醉！　老闆竟在計程車上性侵她

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

腎衰竭藥「培力普羅鈣錠」受潮冒黃斑　食藥署回收350萬顆

菜市場買生雞腿「一隻100」　她傻眼：像光天化日被搶劫

海蟾蜍首現蹤野外「受刺激噴超強毒液」！1次產萬顆卵...學者憂心了

好落漆！「最美區間車」未滿一年就漏水　台鐵：徹查所有車型

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了」...超爽結局網全笑翻

買即期AZ惹議！陳時中爆「藥廠原本通知160萬劑」

1杯手搖飲破百！男淚嘆「100元吃不飽一餐」　七年級爆有感：可憐

到星巴克內用！他見「這1幕」超嚇人...嘆：像會考100分一樣

8成國人認同「變臉」但怕這2件事　高醫發表調查登國際期刊

假期必塞國1彰化員林段拓寬　年底雙向完工！主線速度提升17%

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

腎衰竭藥「培力普羅鈣錠」受潮冒黃斑　食藥署回收350萬顆

菜市場買生雞腿「一隻100」　她傻眼：像光天化日被搶劫

海蟾蜍首現蹤野外「受刺激噴超強毒液」！1次產萬顆卵...學者憂心了

好落漆！「最美區間車」未滿一年就漏水　台鐵：徹查所有車型

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了」...超爽結局網全笑翻

買即期AZ惹議！陳時中爆「藥廠原本通知160萬劑」

1杯手搖飲破百！男淚嘆「100元吃不飽一餐」　七年級爆有感：可憐

到星巴克內用！他見「這1幕」超嚇人...嘆：像會考100分一樣

8成國人認同「變臉」但怕這2件事　高醫發表調查登國際期刊

假期必塞國1彰化員林段拓寬　年底雙向完工！主線速度提升17%

腎衰竭藥「培力普羅鈣錠」受潮冒黃斑　食藥署回收350萬顆

搶先Gogoro插旗武嶺！光陽董事長點出超車關鍵：渴望必須被滿足

小三妹成績51分崩潰…奶奶「一句話安慰」全網暖哭：必須推廣

福特六和汽車改裝自家車款成負壓隔離艙救護車　捐贈桃市府

攻城獅鋒線調度活棋　狀元朱雲豪還在尋找出手時機

台東4K觀光即時影像好評如潮　縣府再加裝杉原灣蔚藍美景

菜市場買生雞腿「一隻100」　她傻眼：像光天化日被搶劫

爬山遇4幼貓遭「裝箱遺棄」　梁洛施一把抱起決定收編：緣份到了

「培力普羅鈣錠」受潮冒黃斑　食藥署回收350萬顆！

最高榮譽！　元智大學副校長李清庭榮獲「2021年電機工程獎章」

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

台灣「這1現象」讓日本記者嘖嘖稱奇

檢舉達人月賺50萬　 他實測10分鐘1單

超多人換iPhone？釣出「霸王神機」是它

政府買AZ即期品！　鄉民翻舊帳嗆他「別刪文」：迴力鏢太狠

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

萬人疫苗混打真實世界研究曝　這組合保護力最強

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

她去婆婆靈堂「脖子變好重」　收驚原因揭曉爆雞皮

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

更多熱門

相關新聞

林姓家族前後砸27億買走彰化6千坪土地　身分曝光是他

林姓家族前後砸27億買走彰化6千坪土地　身分曝光是他

彰化與台中有著不可分割的密切關係，除同為台商聚集地外，大型建設也逐步拉近，形成中部生活圈，而彰化蛋黃區的站前區域，光復郵局舊址將興建國賓影城、中友百貨也已標得第二停車場BOT案，利多連發前，以市場派代表的寶佳機構，至今取得超過6000坪土地。

國道貨車衝破護欄！「車頭懸空」駕駛受困

國道貨車衝破護欄！「車頭懸空」駕駛受困

彰化伸港男輕生　8日晚間送肉粽路線曝

彰化伸港男輕生　8日晚間送肉粽路線曝

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

溪湖重案不斷1日即破　民俗專家曝關鍵

溪湖重案不斷1日即破　民俗專家曝關鍵

關鍵字：

王國材中山高國1彰化員林

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

坤達「愛巢豪宅破億」事業攀高峰　揪歐弟入住

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面