假期必塞國1彰化員林段拓寬　年底雙向完工！主線速度提升17%

▲交通部利用國道既有路幅調整國1彰化員林段車道，預計調增工程完工後可增加21%國道容量。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

立法院交通委員會今（11/8）前往彰化考察。由於國1中山高彰化至員林路段每逢假期必塞，交通部利用國道既有路幅調整車道，預計調增工程完工後可增加21%國道容量，主線速度可提升17%，預計今年底就會通車。

交通委員會今赴彰化考察，為了紓解國1彰化至員林段每逢假日車流壅塞問題，高公局針對彰化員林間瓶頸路段201k+715(彰54),203k+115（彰55）及209k+158（縣146）等3座跨越橋進行改善，並利用國道既有路幅調整車道佈設，單向調增為三車道加上一輔助車道，預計調增工程完工後，國道容量可增加21%、主線速度可提升17%。

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高通局預計於今年11月起逐段通車，12月底全部通車。另外三座跨越橋則原定112年1月完工，王國材則表示，要求高公局團隊全力趕工，預計可提前至明年7月前完工通車，藉此提升彰化員林段交通水準。

此外，彰化縣政府所提三座跨越橋引道銜接平面道路，車道寬度不平衡，王國材也說，會請彰化縣政府循生活圈計畫向公路總局提出申請。另高速公路旁側車道拓寬部分，則請彰化縣政府完成環境影響評估後，研提計畫依道路屬性循公路總局或內政部營建署生活圈計畫申請補助。