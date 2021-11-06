美人樹、洋紫荊接連綻放！　國道秋季賞花情報一次看

▲國道旁的美人樹也已綻放。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

時值11月進入深秋，國道沿途景色也有變化。交通部公路總局表示，隨秋天到來，國道1號上可以看見原生特有種紅褐色的台灣欒樹蒴果高掛樹梢，國3和國1路段的美人樹也已經綻放，民眾可透過1968 App掌控國道花況訊息，路過時不妨留意一下深秋的景色。

隨深秋降臨，交通部高公局統計也統計幾處國道秋季美景。高公局表示，國道1號桃園至湖口路段，沿線栽植台灣欒樹的紅色蒴果已逐漸成熟轉褐，象徵著豐饒的秋季。擁有粉紅色花朵的美人樹也陸續在國道3號中和隧道口、國道1號后里、豐原、彰化等路段綻放。

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▲台灣欒樹的橘紅色蒴果高掛枝頭。（圖／高公局提供）

高公局也說明，花色素雅的粉白洋紫荊則為國道1號頭份至造橋路段的植栽，而國道1號后里路段、彰化交流道及雲林系統交流道的艷紫荊近日也已綻放桃紅色的花朵。

高公局表示，持續提供用路人舒適的行車環境並以營造國道景觀路廊為目標，民眾可透過1968 App掌控國道花況訊息，路過時不妨留意一下深秋的景色。

▲國道1號北上132k洋紫荊。（圖／高公局提供）

▲國道1號157k~158k艷紫荊。（圖／高公局提供）