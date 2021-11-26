下周鋒面通過＋冷氣團又來　天氣風險：有望挑戰今年最低溫6.6度

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記者趙蔡州／綜合報導

天氣風險公司26日分析一周天氣，表示周末（27、28日）各地雲量、水氣仍偏多，不過氣溫會漸升，下周二（30日）後鋒面通過，北部及東部將有陣雨及短時大雨機會，而下周五（12月3日）將有新一波冷空氣下來，屆時氣溫將再度轉冷，有望挑戰今年最低溫6.6℃紀錄。

天氣風險公司26日在臉書分析近期天氣，明天（27日）持續受到東北季風影響，各地的雲量仍多，北部及東半部天氣陰有陣雨，東北部留意較大的雨勢。西半部白天期間雖然偶有陽光探頭，但大致上仍是多雲到陰的天氣形態，並且有零星短暫降雨機會。

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▲天氣風險指出，下周二（30日）鋒面通過，主要影響北部及東部，將有陣雨且短時大雨勢機會。（圖／記者林敬旻攝）

進入周日及下周一（28、29日）後，高壓迅速東移至日韓一帶，台灣轉為偏東風環境，由於水氣仍然偏多，整體天氣狀況不會改變太多，東半部維持陰雨，西半部白天可見陽光，晚間水氣再增多，局部有短暫小雨機會，山區受地形影響，降雨會比較明顯一些。北部高溫可回升至24至26度、中南部大約27至29度。

下周二（30日）鋒面通過，主要影響北部及東部，將有一波陣雨且短時較大雨勢機會，不過到了晚上後方的乾空氣會逐漸移入，除了北部、東北部還是雲量稍多外，其餘地區會轉為穩定多雲到晴，也提醒這一波冷空氣較強，下周二溫度顯著下降，下周三北部全天偏冷、中南部日夜溫差大，要注意溫差影響。

▲天氣風險指出，下周五後有局部極端低溫發生機會，有望挑戰今年最低溫6.6℃紀錄。（圖／記者李毓康攝）

天氣風險表示，下周五會有新的一波冷空氣下來，造成氣溫沒有明顯回升就又再度轉冷，並且持續到下週末，目前看來同樣會是偏乾的冷空氣，各地天氣大致上都不錯，北部雲量也會減少，夜間在冷空氣及明顯輻射冷卻作用配合下，有局部極端低溫發生機會，有望挑戰今年最低溫6.6℃紀錄。

不過天氣風險也提到，第2波冷空氣已經到預報末期，不確定性很大，值得後續觀察，下周四、下周五氣溫方面，中北部及東北部低溫下探12至14度，南部及花東地區則是13至16度。

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