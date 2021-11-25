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明天又轉涼！1天內「溫差近10°C」　強冷空氣挾雨彈下周報到

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲下周強冷空氣報到，天氣急速變化。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

明日開始東北季風再度增強，白天各地高溫略降，中南部早晚溫差可達10度。下周二受到鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團南下影響，各地天氣明顯變化，低溫下探14度，北部、東半部降雨機率也會大幅提高。

氣象局預報員徐仲毅表示，到下周一前並沒有特別強的冷空氣影響，不過受到南方雲系影響，東北部有局部較大雨勢，大台北東側、東半部、恆春半島降雨機率較高。

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此外，明後兩天東北季風增強，各地高溫略降，早晚低溫中部以北、宜蘭、花蓮17到19度，南部、台東19到20度，而白天高溫北部、東北部、花蓮22到24度，中南部、台東26到29度。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北部明日有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

下周二起天氣將有劇烈變化，屆時鋒面通過，北部、東半部轉雨，且較強冷空氣南下，這波冷空氣強度逼近大陸冷氣團等級，中部以北、東北部下探14到15度，其他地區17度上下，空曠地區會更冷。周三開始乾冷空氣南下，降雨減少。

受東北季風影響，明天沿海空曠地區、外島有8到10級強陣風。另外今明兩日高山水氣較多，若溫度條件配合得當，3500公尺以上高山不排除有降雪機率。

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