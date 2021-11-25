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強冷氣團來襲！這天恐創入冬「新低溫紀錄」　周末降雨熱區曝光

天氣預報,陰天,寒流,低溫,氣溫下降（圖／資料照）

▲下周冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦偏冷。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今（25日）東北季風稍減弱，氣溫稍有回升。中央氣象局指出，明（26日）東北季風會再增強，北部、東北部天氣再轉涼，持續影響到周六（27日），而到了下週周二（30日），鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣又將轉冷。降雨部分，氣象局提醒，周六及下周日東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，提醒民眾出外記得攜帶雨具。

氣象局表示，26日東北季風增強且仍受南方雲系影響，台灣附近水氣仍稍多，南部地區及中部山區有局部短暫雨的機會，迎風面的大台北、東半部地區也有局部短暫雨，其他地區主要為多雲的天氣，偶爾有零星飄雨，其中要留意在東北部地區降雨較持續，且有局部較大雨勢發生的機率。

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氣溫方面，白天高溫在北部、東北部及東部略降一些，大約20至24度，其他地區26至29度，夜間清晨低溫中部以北及花蓮約18、19度，南部及台東約20、21度，各地早晚仍較涼；由於中低層水氣增多，今晚至明天清晨在3500公尺以上的高山有下雪、下霰或結霜的機率。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

氣象局指出，周六持續受東北季風影響，北部、東北部天氣同樣較涼，其他地區早晚亦涼，到了下周日、下周一東北季風稍減弱，各地氣溫會稍回升；另外，台灣附近水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中周六及下周日東北部地區降雨較明顯，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局提醒，下周二鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣又將轉冷，整日溫度逐漸下降；上半天在迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下半天起逐漸轉乾。

到了下周三、下周四（12月1日、12日2日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅有大台北及東半部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則表示，其中在下周四這天清晨，恐怕會創下入冬最低溫紀錄。

氣象局透露，12月3日東北季風或大陸冷氣團減弱，早晚天氣偏冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；4日、5日東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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