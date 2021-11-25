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鄭明典證實「護國神山」是真的　中央山脈像一道牆破壞颱風

記者陳俊宏／綜合報導

護國神山是真的！中央氣象局長鄭明典表示，中央山脈對台灣的影響真的非常大，有人說護國神山在颱風來時是保護西半部，其實不然，縱使是東部還是有受到保護，「它真的像一道牆一樣」。

強烈颱風璨樹來勢洶洶，今年9/11、9/12襲台，氣象局也發布陸上海上颱風警報，原預估可能登陸，但颱風中心從東部近海北上通過，所幸僅造成零星災情。

▼強颱璨樹9月襲台。（圖／翻攝自RAMMB）

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▲▼璨樹颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

對此，鄭明典被問到璨樹是否真的怕中央山脈？鄭回答，這裡面有很多是巧合，的確有滿長一段時間沒有強颱來，從衛星上看燦樹非常強，但從他們專業人員角度，璨樹比較像「超大型龍捲風」，邊界很清楚，中間非常強，稍遠一點就沒有什麼特別風雨。

鄭明典說，流體會找一個最容易走的路徑，電腦模式證實，璨樹是受到中央山脈地形影響，「不過，中央山脈對我們的影響真的非常大，有人講護國神山是保護西半部，其實不然，它真的像一道牆一樣，颱風接近的時候，縱使東部還是有受到保護。」

▲▼▲璨樹颱風19時15分已來到北部外海。（圖／中央氣象局）

▲▼璨樹從東部近海北上通過。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

鄭明典舉例，像風吹到牆，你站在牆面，除非它是順著牆吹，風會很大，但颱風跟角度有關，如果風沒有順著牆吹，它事實上是擋住的；有時從東部來的颱風，看似正對宜蘭、花蓮，但只有少部分地方因地形影響風特別強，並非全部地區。

鄭明典指出，如果說颱風直接對上中央山脈，結構幾乎都是被破壞，但破壞的話，保護其實是西半部；他們做過一個有趣統計，全台只要有在暴風半徑裡面，到底有多少機率會達到停班停課風速標準，結果台中不到10%、蘭嶼100%、宜蘭80%、台北只有40%，這都是地形影響。

▼鄭明典說，中央山脈除保護西半部，也保護東半部。（圖／翻攝氣象局YouTube）

氣象局長鄭明典證實神山可以護國。（圖／翻攝氣象局YouTube）

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