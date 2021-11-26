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挨轟遊樂場用地蓋「817招待所」　顏寬恒：若有違規該拆就拆

▲顏寬恒表示，如有違規該拆就拆。（圖／ETtoday資料照）

▲顏寬恒說，若有違規該拆就拆。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第二選區補選愈來愈激烈，民進黨立委林楚茵在臉書公開空照圖，指出顏寬恒家族在台中市楓樹段817號的公共設施保留地上，興建豪華招待所，而該地是兒童遊樂場用地，名嘴周玉蔻也批「817招待所」，「繼續拗，小冬瓜先生，千萬別拆掉那座超級大違建，別承認你家違法，」顏寬恒上午受訪表示，若有違規需要拆就拆。

▲▼林楚茵公布顏家招待所的空照圖。（圖／林楚茵臉書）

▲▼林楚茵公布顏家招待所的空照圖。（圖／林楚茵臉書）

林楚茵表示，顏家在南屯區興建的豪華招待所，地號是「楓樹段817號」，根據台中市府自治法規的《臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準》，雖然允許臨時建築面積不超過200平方公尺的自用住宅，但根據空照圖估計，這間由顏家蓋的招待所佔了2218平方公尺的約三分之一面積、約700平方公尺，遠超過台中市的臨時建築使用標準。

▲▼林楚茵公布顏家招待所的空照圖。（圖／林楚茵臉書）

林還說，該地在都市計畫中一直是「兒童遊樂場用地」，只是未被市府徵收而成為保留地，這塊地在顏家蓋招待所前是農地，蓋了招待所之後，顯然距離兒童遊樂場更遙遠了。

▲▼林楚茵公布顏家招待所的空照圖。（圖／林楚茵臉書）

林楚茵說，公保地因使用限制多，一般人通常不會購買。顏家在2004年購買取得楓樹里公保地後，遲至胡志強時代的2011年才申請建照、並在2013年完工取得使用執照。而且在政商樂園完工後，周邊迅速開發、高鐵和捷運開通後，土地價值迅速上升；此外，公保地的地價稅稅率又低於一般土地，顏氏樂園又可省下一筆稅金。顏家為私利購買公保地、台中市政府也不願積極徵收，除阻礙都市發展、也剝奪了當地小朋友的遊憩權益！顏家再有權勢，也不能凌駕法令！

周玉蔻臉書再批「817招待所」，「繼續拗，小冬瓜先生，千萬別拆掉那座超級大違建，別承認你家違法，抝到盧秀燕2022連任失敗！」。

顏寬恒上午受訪表示，一切依照規定的法令，若有違規部分需要拆除就拆。

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