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蝦皮「橡皮筋手環賣1千」真有人買！女解鎖隱藏服務：CP值超高

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨天滑蝦皮時，發現有商家賣橡皮筋手環，聲稱戴了能招桃花、身體健康等，開價1000元；沒想到，明明是超瞎老哏，竟然真的有人買單，還給5星好評盛讚「CP值超高！」讓他不禁黑人問號，而網友們也笑翻。

網友昨在「爆廢公社」提到，「我今天頭暈暈的，稍微睡一下起來看蝦皮，我是不是睡過頭？現在是西元幾年了？」

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只見有賣家在蝦皮販售，用橡皮筋做的「幸運手環」，聲稱招財、招桃花、招健康，共4種顏色、2款尺寸可選擇，開價高達1000元。奇怪的是，這明顯又拙劣的坑人手法，竟然還有2人買單，甚至給出5星好評。

▲蝦皮「幸運手環賣1千」真有人買。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲有兩位客人給5星好評。（圖／翻攝自爆廢公社）

其中一位女客人笑回，「超讚！要送給朋友當生日禮物，希望她會喜歡，賣家人很好，跟他議價他都接受，而且出貨速度超快！手環品質超好，一看就像是加持過的，希望朋友戴上後，可以交到很多男朋友。」

她進一步表示，自己只買1條手環，結果賣家附送很多條，「另外還附贈陪聊功能，講話風趣幽默，整體服務很好。商品品質好、價格低，CP值超高！」

對此，網友們紛紛看傻眼直呼，「我有三色多條，歡迎免費結緣」、「好趣味啊！笑死」、「我想說，這東西文具店多的是」、「自從我戴了這個手環之後，人緣變好了，就連考試也都考100分」、「自助餐老闆佛心，買便當送我好幾條」、「重點是還沒現貨，還要等，桃花都錯過了」。

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