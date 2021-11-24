「蝦皮包裹取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻

▲不少超商開放民眾自己找包裹了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「 7-11蝦皮取貨要自己找？」一名網友抱怨，深夜去超商領包裹，當下店裡只有他跟店員，卻被告知現場取貨要去貨架DIY找貨品。聽聞新規定後，原PO內心莫名燃起無名火，接著詢問鄉民們「應該是騙人的吧？所以是真的嗎？」文章曝光後，網友對DIY取貨卻是看法兩極。

一名網友在PTT表示，今（24）日凌晨去超商領網購包裹，但店員告知「現在蝦皮的貨要自己找」，當下原PO左右張望，現場明明沒有其他客人，只好一頭霧水走去貨物架。

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順利找到包裹後，原PO走到櫃檯仍忍不住詢問「你們這間是加盟還是直營？」店員回應加盟後，又主動解釋一次「現在小七拿貨都要自己找。」

頓時，原PO內心小劇場大爆發，直言難以接受要自己找包裹的新規定，「幹嘛要跟我解釋？應該是騙人的吧？所以是真的嗎？」

文章曝光後，網友認為DIY找包裹已是常態了，「不止蝦皮啊，店家有開放櫃就都自己找」、「有開放櫃都自己找了啊，有時候店員不忙可能會幫找而已」、「有開放櫃就要自己找，選門市的時候會提醒」、「我家樓下是要付款的包裹自己拿，看證件免付款的店員拿，覺得自己找貨比較好+1，不然店員都要一直進出櫃台跟架子」、「店員真可憐，都跟你說明了，還一副要客訴的樣子」、「萊爾富好像也有自己找」。

▲DIY找包裹引發鄉民論戰！（圖／翻攝PTT）



至於自找包裹，能否省時間與衍生出偷竊亂象，也讓網友看法兩極，一派認為人潮尖峰時段，相對能節省排隊與結帳時間，「店員找這麼慢，我寧願自己找還比較快」、「自己拿還好吧，還比較快」、「己找不錯啊！不然一堆人在等店員找」。

另一派卻抱怨，「好奇開放自己找，東西被偷或摔壞，誰要負責？」「自找很好，可是有的店要求要先排隊報電話，讓他確定知道有貨才能去找，找到後再排一次隊結帳就很麻煩」、「不過已經有竊取貨品的案件了」。

本站報導，竹南警察分局轄區數間超商，近期陸續發生電商通路多件包裹到店後離奇不見，經員警多方循線追查，發現1名林姓男子帶著大的空紙箱至超商取貨，趁店員忙碌偷偷將其他包裹藏匿於紙箱內離去，目前已知至少有6間超商受害，警方也呼籲受害店家盡速與警聯繫。