和桐慘損5億！前董座楊猷傑涉圖利客戶「特別背信罪」150萬交保

▲和桐化學(1714)前董事長楊猷傑涉特別背信罪，獲交保150萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

清潔劑原料大廠、上市公司和桐化學(1714)前董事長楊猷傑，涉嫌在經手海外交易業務時，無故放寬客戶收款條件、給付高額佣金，導致公司收不到錢還要多支出成本，合計損失約5億元，台北地檢署檢察官25日指揮調查局，搜索約談楊等9名相關涉案人後，深夜陸續諭令楊猷傑等人依《證交法》特別背信等罪嫌，交保5萬到150萬元不等。

和桐化學股份有限公司創立於1980年間，1991年5月掛牌上市，是第1家到大陸投資石化廠的台灣企業，主要經營石化商品交易，希望發展為界面活性劑原料工業世界的龍頭企業。

檢調獲報，楊猷傑涉嫌在2016年間，擔任和桐董事長兼總經理時，明知應為公司最大利益努力，卻突然決定放寬、延長海外客戶的收款時間，另外還提高給介紹商的佣金，對客戶慷慨的結果，是害公司成本提高又收不到錢，損失約5億元。

台北地檢署檢察官25日指揮調查局台北市調處，兵分11路搜索並約談楊猷傑在內8名和桐公司人員，以及1名相關公司負責人，追查和桐決策過程，同時釐清是否有不法資金流入私人口袋。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

羅志祥讚過的肝連妹 IG「#抵制他」挨告妨害名譽結果出爐

北車借錢哥慘了！詐車資哭窮「賜死阿嬤」 20人排隊等著告他

女嬰「心臟衰竭」葉克膜救回 母告月子中心過失卻喊：不要她了