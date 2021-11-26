潤寅詐貸案燒向合庫總行　前副總黃伯川深夜遭移送北檢

▲前合庫總行副總經理黃伯川涉嫌潤寅詐貸案遭約談移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣史上最大詐貸案，潤寅集團詐貸472億元案主角楊文虎、王音之夫妻日前才被二審重判，檢調又循線查出，一開始被認為受害的合作金庫內部，有人暗助潤寅調高授信詐貸，導致合庫損失約1億元，檢調25日展開大規模搜索約談，其中，前合庫總行副總經理黃伯川在26日凌晨被移送台北地檢署複訊，全案不排除有更高層涉案。

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，因財務操作不當，資金周轉出現困難，從2008年起，以現金、水果禮盒收買多家上市公司、廠商幹部，製作交易合約、發票，再拿著這些不實交易紀錄，向12家銀行詐貸；詐貸所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。

直到2019年6月間，潤寅爆發一連串跳票事件，最終惡性倒閉，台北地檢署先前分2波起訴45名被告，詐貸金額共計472億元，一度潛逃美國的楊文虎夫妻最後遭遣返回台，由高等法院在9月間二審依《銀行法》等罪，判楊文虎徒刑25年、併科罰金6億元，王音之判刑27年、併科罰金6億5千萬元，可上訴。

▲前合庫總行協理陳世卿。（圖／記者劉昌松攝）

檢調持續清查發現，在潤寅詐貸案中受創嚴重的台企銀、合庫都疑似有人偷偷協助潤寅，用假的財務資料，調高授信額度，2020年8月間發動首波搜索約談時，台企銀劉姓姓女職員以及合庫雙連分行經理江蕙芳等3人訊後交保。

台北地檢署指揮調查局台北市調處追查懷疑，合庫雙連分行人員暗助行為，有高層授意，25日兵分10路展開搜索，並依《銀行法》特別背信等罪嫌，約談3名前後任雙連分行女經理，以及當時合庫總行副總經理黃伯川、協理陳世卿等10人到案說明。

▲潤寅集團楊文虎、王音之夫妻以被高院二審判處重刑。（資料照／翻攝調查局網站）

針對檢調發動的偵辦行動，合庫銀在25日發出2點聲明如下：

一，本行也為潤寅、潤琦案受害銀行之一，目前已對相關債務人等進行訴追程序。

二、 檢調為釐清貸放過程是否有弊端，約談本行相關人員等，本行將全力配合檢調單位調查，如同仁無涉及不法，亦希望司法單位能儘速還同仁清白。

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