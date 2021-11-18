遠航掏空23億元案「主嫌落跑通緝」　張綱維加告這2人結果出爐

▲張綱維控告前吳哥航空董事秘書涉嫌掏空遠航，檢察官處分不起訴。（資料照／記者張佩芬攝）

記者劉昌松／台北報導

多次易主的遠東航空2007年爆發財務危機，多名高層涉用直飛吳哥等假航線美化財報，掏空23億元，結果當時的董事長崔湧、總經理陳尚群先後棄保潛逃，只有吳哥航空執行董事樓文豪等人在法院審理中，沒想到自己也因掏空遠航35億元遭起訴的現任董事長張綱維，日前又加告樓的秘書等2人，涉嫌共犯《證交法》，台北地檢署18日處分不起訴。

逃亡美國後自殺身亡的崔湧被控，涉嫌在2005年間，因為遠航營運不佳，為了美化財報，和陳尚群等人謀議，用假的吳哥航班以及旅行社保證銷售等契約，結果巧立各種名目美化出來的財報，反而變成吳哥航空欠下遠航大筆應付帳款，遠航又因此陷入資金周轉困境。

陳尚群因此和吳哥航空執行董事樓文豪等人說好，由樓先去向地下錢莊借款4500萬元匯給遠航應急，之後再用其他名目把錢退回吳哥航空，結果吳哥航空倒閉收場，連帶使得遠航累積大筆應收帳款。

▲屢傳經營弊端的遠東航空已遭民航局廢止民用航空業許可證。（資料照／記者賴文萱攝）

遠航高層利用類似手法反覆操作，造成公司帳上20多億元損失，除陳尚群逃亡遭通緝外，樓文豪、遠航前財務副總吳勇璋分別因《證券交易法》特別背信等罪，經依《速審法》減刑，已在7月被高院更二審判2年6月、2年10月，可上訴。

在遠航因這次財務重創重整期間，張綱維接手經營，卻又爆出掏空遠航35億元弊端，張綱維在2020年遭檢察官提起公訴，目前正在台北地院接受審理中，卻又以遠航代表人身份，控告當年樓文豪的黃姓女秘書，以及提供帳戶供吳哥航空轉帳的朱男，分別涉嫌共犯前案掏空，但檢察官調查黃女和朱男都只是聽主管指示工作，查無犯罪嫌疑，處分2人不起訴。

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