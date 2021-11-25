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石木欽懲戒案辯結　監院批石木欽與人討論案情不符法官倫理

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲石木欽懲戒案將於十二月底宣判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
 

記者吳銘峯／台北報導

職務法庭審理前公務員懲戒委員會委員長石木欽懲戒案，全案於25日再度開庭。監察院陳述時指出，法官懲戒的判斷標準在於行為是否有損司法的廉潔、公正與可信賴性，石木欽與案件當事人過從甚密，絕對不符合法官相關倫理規範，建請職務法庭依法懲戒。全案辯論終結，訂於12月24日宣判。

司法院調查指出，石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌與翁茂鐘就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。石木欽火速請辭，但仍遭司法院移送監察院議處，監察院提出彈劾後，將本案送回懲戒法院職務法庭審理。

全案經職務法庭開庭審理，但石木欽因委任律師後，從未親自出庭應訊，因此監察院一開始就先聲請合議庭迴避，以致於案件等待迴避裁定做出後，才又重啟審理程序。而全案另一焦點，在於石木欽的富商友人翁茂鍾，他因為與法界人士關係良好，遭司法院調查；再加上自己也捲入易服社會勞動服務造假案件，遭檢方聲請羈押獲准，之後又心臟開刀，修養多時，直到上週經法院傳喚，出庭作證。

全案於25日進行言詞辯論，石木欽的律師廖芳萱提到，本案在監察院審理時，一開始以罹於懲戒時效為由，彈劾不成立；但監察委員又以程序為由提出異議，最後才又做出彈劾的決定，令人懷疑監察院是否另有目的，為彈劾而彈劾。

至於監察院則反駁，本件彈劾案符合憲法及相關法令規定，並沒有所謂移送程序不合法的情形。另外監院也指出，法官懲戒的判斷標準在於行為是否有損司法的廉潔、公正與可信賴性，應該從整體行為觀察，不能夠說因為一開始與富商過從甚密、影響案情的部分，因為已經罹於時效，所以就不影響到司法的廉潔、公正與可信賴性；監院強調，石木欽的行為，絕對不符合法官相關倫理規範，若職務法庭不予懲戒，將與社會常情通念不符，建請給予懲戒。

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