涉不明財產上千萬元　前法官陳梅欽遭法評會送議處並建請撤職

▲前法官陳梅欽。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院民事庭法官陳梅欽，遭檢方查出，在2012到2018在職期間，以無摺存款、現金等方式，在自己與妻子的帳戶內存錢，總計不明財產高達1500萬餘元。法官評鑑委員會審理後，認為他違失情節重大，有懲戒必要，因此將他移送職務法庭審理，並建請撤除法官職務。

陳梅欽現年58歲，是司法官訓練所33期結業的司法官，他原本為陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍後，考上輔仁大學法律系，大學畢業即通過司法官考試。因為長期在軍中訓練的關係，身材高瘦的陳梅欽，當年被認為是士院的「黃金單身漢」。他16年前爆發性侵女網友事件，網友稱他「網路男蟲」法官。最後他被記大過、留職停薪5月，並於2006年復職。

但2018年間又爆發浮報加班費、利用加班名義偷吃人妻的事件，不僅如此，也被查出他將女方帶進辦公室幽會。陳梅欽得知將被議處後，火速辭去法官職務，轉任律師。而他浮報加班費部分經由職務法庭審理後，2019年6月間判決將他免除法官職務，轉任其他職務。

但檢方又查出，陳梅欽在2012到2018年間，在自己與妻子的帳戶中出現多筆不明資金，總計高達1518萬餘元，涉嫌《貪污治罪條例》「財產來源不明罪」。檢方提起公訴，目前正由士林地方法院進行一審審理中。

士林地院也將陳梅欽送法官評鑑委員會個案評鑑，法評會於25日做出決定，認為他違失情節重大，有懲戒必要，因此將他送職務法庭審理，另外也建議職務法庭對他作出撤職的處分。