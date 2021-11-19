黃士修公然恐嚇對手惹眾怒　王婉諭批：傷害民主發展

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

中選會18日舉辦第二場公投意見發表會，重啟核四公投領銜人黃士修會中數度公然威脅反方代表、台電核能處長許永輝，引發各界抨擊。對此，時代力量立委王婉諭19日表示，「公投不必威脅人，請做個理性的領銜人」，批評黃浪費社會資源，用威脅、謾罵的方式炒聲量，是在傷害台灣民主發展。

王婉諭表示，黃士修昨天語帶威脅地對台電核能發電處長許永輝說：「如果你現在宣傳核四廠有問題，我們就到法院告發，我建議你小心說話」、「你的身家安頓好了嗎？聽說你太太希望你早點退休」、「請你下一段小心發言」，事後更在網路節目上直言，說自己就是用合法的方式恐嚇對手。

王婉諭批評，黃士修在電視說明會的發言，是很不好的示範，完全無助於讓重啟核四公投案的核心問題被充分討論，根本就是在浪費社會資源，用威脅、謾罵的方式炒聲量，不僅對公投討論一點幫助都沒有，更是在傷害台灣民主的發展。

王婉諭強調，公投是公民社會遇到重大爭議時，透過人民投票來落實直接民主的制度，過去她始終強調，公投不該只是在投票日當天蓋下同意或不同意，更不只是用口號盲目動員，作為公民社會的一員，應該想辦法促進台灣社會基於科學實證、基於社會需要與現實，充分理性對話，讓人民決定什麼才是想要的未來。

王婉諭表示，核四花了這麼多年和時間，卻落入今日的困境，這點台電、原能會、經濟部都必須要負起應負的責任，然而，如果大眾對於這些疏失視而不見，那麼更有可能造成更大的危害，很遺憾，在公投電視說明會上看到黃士修如此不洽當的言論，就像許永輝回應的，黃士修如此的言論攻擊，也不會讓核四安全。