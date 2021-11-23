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政府宣稱物價上漲在合理範圍　時力批無視基層人民痛苦

▲▼立法院 時代力量立法院黨團召開「物價飆漲人民痛苦 政府應務實面對」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立法院黨團召開「物價飆漲人民痛苦，政府應務實面對」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團總召邱顯智23日表示，政府卻一再宣稱「物價上漲在合理範圍之內」，是無視基層人民的痛苦，若政府繼續採取這樣的態度，物價的問題就無法獲得根本性的改善，希望政府能夠針對房價與各種民生物資，盡快採取有效且積極的作為。

時代力量立法院黨團23日上午召開「物價飆漲人民痛苦，政府應務實面對」記者會，呼籲政府要積極處理民生物價飆漲的現況，尤其年關將近，要讓民眾有安穩的生活，不會對未來感到憂苦。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，近期民生物價不斷飆漲，帶給民眾非常大的生活壓力，即使上個月行政院長蘇貞昌聲稱會穩定物價，並且責成多部會進行相關措施，但是民生用品調漲的態勢看似短期仍未停止，政府措施顯然效果有限。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，物價飆漲、房租上漲，但調整薪資的速度遠遠追不上物價上漲的程度，政府目前雖然努力維持物價平穩，但成效有限，例如行政院平穩物價小組應針對漲價進行分析與調查，公布相關報告，讓指標企業可以減少漲幅，也減少其他店家跟進漲價的機會。

▲▼立法院 時代力量立法院黨團召開「物價飆漲人民痛苦 政府應務實面對」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

陳椒華再指，經濟部要抑制物價通膨，提出的方式卻是設置「平價專區」，並且幫「不漲價」的餐飲業進行宣傳，此舉引來大批民怨；近期農產品的漲幅更是有感，央行總裁楊金龍卻表示，近期的物價飆漲，部分原因可能是業者為了彌補疫情期間的虧損，也有部分是哄抬的現象。

不過，陳椒華提及，農委會主委陳吉仲卻聲稱，目前農漁畜產品的市場價格變動都在合理範圍內，因此沒有要釋出庫存蔬菜調節菜價的計劃，「陳主委的說法顯然與民眾感受非常遙遠」，農委會應該適時釋出庫存蔬菜調節，以穩定不斷飆漲的菜價。

陳椒華也說，針對物價飆漲，公平會主委李鎂的態度也十分消極，表示若有民眾或業者舉發違法行為就會處理。時代力量呼籲更積極地應對疫情後經濟復甦帶來的通膨現象，別將該些情況視為理所當然，用美好的經濟成長數字包裝通膨的事實。

邱顯智呼籲，面對物價上漲，政府相關部會如農委會、經濟部、公平會和行政院，都有相當多的政策工具可以運用，但政府卻一再表示，物價上漲在合理範圍之內，無視基層人民的痛苦。

邱顯智強調，若政府繼續採取這樣的態度，那物價的問題就無法獲得根本性的改善，希望政府能夠針對房價與各種民生物資，盡快採取有效且積極的作為。

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