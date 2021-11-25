高雄排隊美食爌肉飯害他迷航　高雄男誤闖「瑞隆百慕達」下場曝

▲高雄林姓男子爽吃地方美食，結果找不到機車，舉手敬禮謝謝員警幫忙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林姓男子在吃完前鎮一家知名爌肉飯之後，結果一出來當場傻眼，因為停在巷子的機車不見了，結果找了30幾分鐘都找不到，最後只好向派出所報案，結果10分鐘就找到了，原來這名林姓男子在「瑞隆百慕達」迷航了。

19日中午左右，一名林姓男子到前鎮區一家知名爌肉飯吃飽之後，一走出店門卻找不到停在巷子內的機車，他非常緊張，開始沿路找尋，一找就找了30分鐘，最後找不到只好向警方求助，結果員警在10分鐘之內就找到了，原來他把車停在瑞隆路的一家連鎖生活百貨店旁邊。

▲高雄林姓男子爽吃地方美食，結果找不到機車，舉手敬禮謝謝員警幫忙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為什麼警方在10分鐘之內就找到了這台機車，原來瑞隆路這家連鎖生活百貨旁邊各有一條巷子，而兩條巷子的街道模樣就非常的類似，巷內寬度、建築物及機車停放的方式也非常相似，轄區派出所員警都私下稱這周邊是「瑞隆百慕達」，而林姓男子看到自己機車時，非常興奮還立刻以「舉手禮」俏皮表達感謝，找到車的前後態度差距很大，讓員警也會心一笑，直說：「找到就好」。