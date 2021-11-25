　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄排隊美食爌肉飯害他迷航　高雄男誤闖「瑞隆百慕達」下場曝

▲高雄林姓男子爽吃地方美食，結果找不到機車，舉手敬禮謝謝員警幫忙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄林姓男子爽吃地方美食，結果找不到機車，舉手敬禮謝謝員警幫忙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林姓男子在吃完前鎮一家知名爌肉飯之後，結果一出來當場傻眼，因為停在巷子的機車不見了，結果找了30幾分鐘都找不到，最後只好向派出所報案，結果10分鐘就找到了，原來這名林姓男子在「瑞隆百慕達」迷航了。

19日中午左右，一名林姓男子到前鎮區一家知名爌肉飯吃飽之後，一走出店門卻找不到停在巷子內的機車，他非常緊張，開始沿路找尋，一找就找了30分鐘，最後找不到只好向警方求助，結果員警在10分鐘之內就找到了，原來他把車停在瑞隆路的一家連鎖生活百貨店旁邊。

▲高雄林姓男子爽吃地方美食，結果找不到機車，舉手敬禮謝謝員警幫忙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄林姓男子爽吃地方美食，結果找不到機車，舉手敬禮謝謝員警幫忙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為什麼警方在10分鐘之內就找到了這台機車，原來瑞隆路這家連鎖生活百貨旁邊各有一條巷子，而兩條巷子的街道模樣就非常的類似，巷內寬度、建築物及機車停放的方式也非常相似，轄區派出所員警都私下稱這周邊是「瑞隆百慕達」，而林姓男子看到自己機車時，非常興奮還立刻以「舉手禮」俏皮表達感謝，找到車的前後態度差距很大，讓員警也會心一笑，直說：「找到就好」。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
BNT死亡通報35例　他驚「為何一開始不進口？」網揭2原因吵
來不及見親人最後一面　他怒控二殯：火化了家屬還在找車位
失眠「是6個自虐行為」害的！　網驚：全中了
林依晨產女後首現身　根本少女「路人驚呼有生嗎」
美參眾議員「深夜抵台」　總統府發聲了
快訊／死亡車禍！撞電線桿翻車「1人宣告不治」
強冷氣團來襲！這天恐創「新低溫紀錄」　周末降雨熱區曝光
12星座「最新7日運勢」出爐！　遇到大十字凶相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

站馬路害騎士慘摔！汐止「碰瓷女」索賠500網看傻：沒遇過球棒隊？

高雄登山女被「美工刀架脖」拖草叢　撿骨師路過解救

石木欽懲戒案辯結　監院批石木欽與人討論案情不符法官倫理

典獄長准黑幫槍手特見12次　法務部挨批「申誡2次輕縱」急澄清

高雄排隊美食爌肉飯害他迷航　高雄男誤闖「瑞隆百慕達」下場曝

和桐慘損5億！前董座涉放寬客戶收款、付高額佣金　遭移送北檢

快訊／汐止青山國中後山路樹疑因大雨倒塌　小客車被砸半毀

2021蘭陽越夜越美麗　大天使報佳音點亮蘭陽

快訊／嘉義小貨車「梅山第23彎」撞電線桿翻車　釀1死1傷

保生帝＋城隍爺送「王者」來了！高警局長笑曝：街頭球棒隊小心

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

用「釣竿綁棒球」輕輕轉動就拉回　聰明爸創懶人撿球法！陪玩超省時

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

站馬路害騎士慘摔！汐止「碰瓷女」索賠500網看傻：沒遇過球棒隊？

高雄登山女被「美工刀架脖」拖草叢　撿骨師路過解救

石木欽懲戒案辯結　監院批石木欽與人討論案情不符法官倫理

典獄長准黑幫槍手特見12次　法務部挨批「申誡2次輕縱」急澄清

高雄排隊美食爌肉飯害他迷航　高雄男誤闖「瑞隆百慕達」下場曝

和桐慘損5億！前董座涉放寬客戶收款、付高額佣金　遭移送北檢

快訊／汐止青山國中後山路樹疑因大雨倒塌　小客車被砸半毀

2021蘭陽越夜越美麗　大天使報佳音點亮蘭陽

快訊／嘉義小貨車「梅山第23彎」撞電線桿翻車　釀1死1傷

保生帝＋城隍爺送「王者」來了！高警局長笑曝：街頭球棒隊小心

CR-V、RAV4最強對手！福特Equator Sport搭AR、Level 2自駕登場

灰狼「蟻人」死亡之扣來了　艾德華茲隔人炸框美技重現

中職未來固定有挑戰賽　餅總：可以試試看

陽岱鋼懷抱著感激的心挑戰新舞台　美職也是目標

站馬路害騎士慘摔！汐止「碰瓷女」索賠500網看傻：沒遇過球棒隊？

鼓勵產業自律、尊重　房仲公會通過互不攻擊條款

酸民諷刺「聽說以前做服務生」：很low！　吳鳳霸氣替服務業出聲

逛全聯驚見「整排牛奶上鎖」　內行人點破真相：真的怕了

3洋將助陣還不夠　台啤英熊有望再補強亞洲外援

高雄登山女被「美工刀架脖」拖草叢　撿骨師路過解救

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

女嬰瀕死救回　母不耐開庭喊：不要她了

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

20歲警大生「空運大麻」寄到家！下場慘曝

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

即／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨亮刀勒脖襲胸　

命理師評「小鬼猝死」　怒告56鄉民

賓士男酒駕撞進超商　大夜班店員慘斷腿

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

八里天道盟阿八仔遭槍殺　警逮「貓董」追藏鏡人

當兵前「小女友KTV獻初夜」！他完事一句關心G了

未即時擲出火藥！士官「2手指被炸斷」

即／三峽騎士自撞電線桿！倒臥血泊慘死

更多熱門

相關新聞

保生帝＋城隍爺送「王者」　高警局長笑曝：街頭球棒隊小心

保生帝＋城隍爺送「王者」　高警局長笑曝：街頭球棒隊小心

國內知名一家螺絲工廠的董事長陳聖仁有感於警察為維護社會治安的第一線防線，秉持著企業責任與回饋社會的精神，除個人捐贈高雄市政府警察局偵防車1輛外，更偕同左營鳳邑舊城城隍廟、新庄仔青雲宮及謝加富先生共同捐贈左營分局偵防車1輛，作為警察勤務使用。

獨／遭挖眼女回診　醫曝：睡眠仍不安穩

獨／遭挖眼女回診　醫曝：睡眠仍不安穩

遭挖眼女店員回診了！　醫笑回：最該感謝她

遭挖眼女店員回診了！　醫笑回：最該感謝她

高雄2大百貨商圈拚人氣　在地人哭！新案房價直逼新北

高雄2大百貨商圈拚人氣　在地人哭！新案房價直逼新北

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子

關鍵字：

高雄前鎮百慕達瑞隆爌肉飯

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

7-11最新發票中獎名單出爐

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

買民生品中200萬！全聯開出特獎

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

用「釣竿綁棒球」輕輕轉動就拉回　聰明爸創懶人撿球法！陪玩超省時

用「釣竿綁棒球」輕輕轉動就拉回　聰明爸創懶人撿球法！陪玩超省時

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面