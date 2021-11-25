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保生帝＋城隍爺送「王者」來了！高警局長笑曝：街頭球棒隊小心

▲高雄市警察局長親自接新車，感謝螺絲董座送車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警察局長親自接新車，感謝螺絲董座送車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名一家螺絲工廠的董事長陳聖仁有感於警察為維護社會治安的第一線防線，秉持著企業責任與回饋社會的精神，除個人捐贈高雄市政府警察局偵防車1輛外，更偕同左營鳳邑舊城城隍廟、新庄仔青雲宮及謝加富先生共同捐贈左營分局偵防車1輛，作為警察勤務使用。

此次偵防車捐贈典禮於25日在左營分局9樓舉行，捐贈儀式在下午2時30分開始，高雄市警察局長黃明昭親自蒞臨左營分局致贈陳聖仁先生感謝狀及警察娃娃，以表謝忱，並請與會人員於偵防車前攝影留念。局長黃明昭表示，陳董事長自2007年迄今已陸續捐贈予高市警局30輛警用汽車，熱心公益不餘遺力，讓警察同仁能更有效維持轄區治安，各項勤務執行能更加順利並增加機動性，陳董事長偕同地方宮廟及仕紳支持警政工作，為社會治安盡心盡力，精神著實讓人感佩。

▲高雄市警察局長親自接新車，感謝螺絲董座送車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警察局長黃明昭親自出面感謝螺絲董座以及左營廟宇送新車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

左營分局長黃文哲也表示，陳董事長為「取之社會，用之社會」的最佳典範，以行動力挺警察，陳董事長捐贈汽車當中，陸續有10輛捐贈予左營警分局，左營分局長黃文哲也允諾全體同仁全力做好社會治安、交通狀況以及為民服務等工作，讓高雄能夠成為更加安全、安居的幸福城市。

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