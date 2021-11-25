　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭挖眼女店員回診了！選在感恩節這天　醫笑回：最該感謝她

▲潘姓女店員於感恩節回診。（圖／翻攝自羅盛典醫師臉書）

▲潘姓女店員於感恩節回診。（圖／翻攝自羅盛典醫師臉書）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣高樹鄉一家超商日前發生恐怖挖眼案，造成潘姓女店員雙眼重創、顏面受損，所幸經高雄長庚醫療團隊救治後，恢復良好並順利出院。今天是感恩節，潘女也回到高長回診，並對醫師說：「今天是感恩節，最最要感謝感恩的是你啦」。

潘姓女店員9月26日緊急送到高雄長庚醫院救治後，高雄長庚在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為潘小姐治療。經過9月26日和10月2日兩次手術治療，縫合眼部結膜撕裂傷，及進行眼窩內壁骨折重建，成功將眼球周邊結構復位。

潘女住院期間接受院方完整專業治療，出院前安排多項追蹤檢查顯示，視力狀況穩定，眼窩內壁骨折重建復原也相當良好，經醫師評估於10月14日出院。

高雄長庚耳鼻喉科主治醫師羅盛典今日於個人臉書發文，並hashtag#最感謝還是媽媽喔，照片則是潘姓女店員和其母親，且可明顯發現潘女已剪短頭髮，顏面較以往紅潤許多。

羅盛典表示，「看診結束，一切安好，兩位跟診的學弟很驚訝她曾是那位公眾所矚目的無辜女孩」。

羅盛典對潘女說，「今天是感恩節，得感謝媽媽一直辛苦的照護著妳」，潘女則回覆醫師，「今天是感恩節，最最要感謝感恩的是你啦，因為你，我才能恢復的這麼快、也這麼好」。

【更多新聞】

快訊／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨...持刀勒脖拖行襲胸

校園霸凌！高雄「朴敘俊」不爽這件事　糾眾逼同學下跪又踹肚

狗園「百隻狗泡水發抖」　200萬工程款7天募集！影片惹哭30萬網友

疑誤打R檔+踩油門！高雄男離奇「輾死自己」　相驗結果曝

傳說這種魚會爬樹！離水不死用「鰓蓋」走路　金門成功復育200隻

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
汪小菲真是皇族？　本人自爆兒時家境
妹子買50嵐被解壓縮！店員優先幫做　網見照片懂了
獨／恐怖挖眼案！遭挖眼女俐落短髮現身診間　醫曝最新狀況
連外國人都愛　「台灣最強文化」網答案超一致
懷孕罹癌　醫問：保大人還小孩？尪冷血簽字「都不要」她絕望離世
中信兄弟總冠軍28人名單公布　捨棄羅傑斯、官大元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／遭挖眼女俐落短髮現身診間　眼科醫：視力未受損睡眠仍不安穩

國民黨又吞敗！法院認證中投欣裕台是附隨組織　賣樓須吐還7.8億

遭挖眼女店員回診了！選在感恩節這天　醫笑回：最該感謝她

通訊行老闆40秒內遭開9槍！　失控男辯「只是想給教訓」判7年

「身上太多錢父母會下地獄」　住持拒還孝女2311萬挨告結果曝

潤寅詐貸472億又有案外案　合庫雙連分行經理遭搜索約談

高雄城中城大火新懲處再拔官　觀光局副局長降調變主秘

台中火車站遭竊小偷火速落網　因為口袋鼓鼓藏了旅客這樣東西

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子　全送檢疫所

高雄女爬山險遭性侵！惡狼狡辯行車糾紛　法官不信准押

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

用「釣竿綁棒球」輕輕轉動就拉回　聰明爸創懶人撿球法！陪玩超省時

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

獨／遭挖眼女俐落短髮現身診間　眼科醫：視力未受損睡眠仍不安穩

國民黨又吞敗！法院認證中投欣裕台是附隨組織　賣樓須吐還7.8億

遭挖眼女店員回診了！選在感恩節這天　醫笑回：最該感謝她

通訊行老闆40秒內遭開9槍！　失控男辯「只是想給教訓」判7年

「身上太多錢父母會下地獄」　住持拒還孝女2311萬挨告結果曝

潤寅詐貸472億又有案外案　合庫雙連分行經理遭搜索約談

高雄城中城大火新懲處再拔官　觀光局副局長降調變主秘

台中火車站遭竊小偷火速落網　因為口袋鼓鼓藏了旅客這樣東西

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子　全送檢疫所

高雄女爬山險遭性侵！惡狼狡辯行車糾紛　法官不信准押

統一獅少兩老將　劉育辰鼓勵：創造自己的時代

金馬專訪／影評心中摘后熱門！賈靜雯奪視后才被意識「很會演戲」

城市盃／屏東紅尾9局王榆銓代打2分砲追平　與興富發握手言和

楊紫不續約「公司股價秒跌」！　老東家沉默10天發聲被陸網酸：嘴硬

麟洋配惜遭大馬組合直落二！　無緣前進印尼公開賽8強

娘家出錢買房！婆婆開口同住「大姑4口也搬來」　媳婦媽不忍反擊了

張蘭誇耀兒子「皇家子弟」！　汪小菲自爆童年家境：生在10幾坪房

一生為教育奉獻　大陸女數學家朱良璧逝世享嵩壽108歲

潤寅案外案！合庫雙連分行遭疑有內鬼　銀行發2大聲明

兩岸競技教練交流研討會　奧運英雄教頭分享心得

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

女嬰瀕死救回　母不耐開庭喊：不要她了

20歲警大生「空運大麻」寄到家！下場慘曝

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

命理師評「小鬼猝死」　怒告56鄉民

賓士男酒駕撞進超商　大夜班店員慘斷腿

即／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨亮刀勒脖襲胸　

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

八里天道盟阿八仔遭槍殺　警逮「貓董」追藏鏡人

當兵前「小女友KTV獻初夜」！他完事一句關心G了

即／三峽騎士自撞電線桿！倒臥血泊慘死

未即時擲出火藥！士官「2手指被炸斷」

更多熱門

相關新聞

高雄2大百貨商圈拚人氣　在地人哭！新案房價直逼新北

高雄2大百貨商圈拚人氣　在地人哭！新案房價直逼新北

百貨公司因為銷售的品項多，等於是個獨立完善的採買生活機能設施，周邊往往也會有許多店家聚集，因此百貨公司附近住宅便利性相當高，高雄的2大百貨商圈巨蛋及三多商圈附近都有新建案銷售中，其中三多商圈新案房價已坐3望4，巨蛋商圈的房價更是坐4望5。

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子

4大題材支撐！2022年六都房價漲勢　專家群指這一區

4大題材支撐！2022年六都房價漲勢　專家群指這一區

即／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨亮刀勒脖襲胸　

即／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨亮刀勒脖襲胸　

愛心箱成他私人提款機　慣竊買酒和食物花光了

愛心箱成他私人提款機　慣竊買酒和食物花光了

關鍵字：

高雄女店員高雄長庚耳鼻喉科羅盛典感恩節

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

7-11最新發票中獎名單出爐

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面