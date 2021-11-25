遭挖眼女店員回診了！選在感恩節這天　醫笑回：最該感謝她

▲潘姓女店員於感恩節回診。（圖／翻攝自羅盛典醫師臉書）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣高樹鄉一家超商日前發生恐怖挖眼案，造成潘姓女店員雙眼重創、顏面受損，所幸經高雄長庚醫療團隊救治後，恢復良好並順利出院。今天是感恩節，潘女也回到高長回診，並對醫師說：「今天是感恩節，最最要感謝感恩的是你啦」。

潘姓女店員9月26日緊急送到高雄長庚醫院救治後，高雄長庚在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為潘小姐治療。經過9月26日和10月2日兩次手術治療，縫合眼部結膜撕裂傷，及進行眼窩內壁骨折重建，成功將眼球周邊結構復位。

潘女住院期間接受院方完整專業治療，出院前安排多項追蹤檢查顯示，視力狀況穩定，眼窩內壁骨折重建復原也相當良好，經醫師評估於10月14日出院。

高雄長庚耳鼻喉科主治醫師羅盛典今日於個人臉書發文，並hashtag#最感謝還是媽媽喔，照片則是潘姓女店員和其母親，且可明顯發現潘女已剪短頭髮，顏面較以往紅潤許多。

羅盛典表示，「看診結束，一切安好，兩位跟診的學弟很驚訝她曾是那位公眾所矚目的無辜女孩」。

羅盛典對潘女說，「今天是感恩節，得感謝媽媽一直辛苦的照護著妳」，潘女則回覆醫師，「今天是感恩節，最最要感謝感恩的是你啦，因為你，我才能恢復的這麼快、也這麼好」。

【更多新聞】

快訊／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨...持刀勒脖拖行襲胸

校園霸凌！高雄「朴敘俊」不爽這件事 糾眾逼同學下跪又踹肚

狗園「百隻狗泡水發抖」 200萬工程款7天募集！影片惹哭30萬網友

疑誤打R檔+踩油門！高雄男離奇「輾死自己」 相驗結果曝

傳說這種魚會爬樹！離水不死用「鰓蓋」走路 金門成功復育200隻