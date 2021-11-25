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社會 社會焦點 保障人權

校園霸凌！高雄「朴敘俊」不爽這件事　糾眾逼同學下跪又踹肚

▲高雄霸凌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄一所高職發生校園霸凌。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所高職發生校園霸凌，一名轉學生疑似不滿同班同學嘲笑他，就在校園偏僻角落私刑處理，被害的男同學不僅下跪，影片中不僅還有被踹腹部等動作。教育局證實有此事，學校24日巳召開霸凌因應小組會議。

韓國偶像劇《梨泰院CLASS》播出後，男主角朴敘俊留的「栗子頭」爆紅。高雄就有一名留有栗子頭的男同學，9月剛轉入這間學校後，不滿被被同班同學說他是黑幫，因此找人到校園偏僻角落私刑算帳並錄影。

▲高雄霸凌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲被害男同學下跪又遭踹腹部。（圖／記者許宥孺翻攝）

影片中，施暴的栗子頭男同學戴著眼鏡，手持電子菸，狂飆被害男同學，「你不是很行嗎？」見到被害男同學不講話，他便用左腳接連踹被害男同學的腹部，一邊嗆：「拎北講話你不聽嗎？你沒嘴可以講話逆？」被害男同學被踹倒在地，嚇地直喊：「我沒！」

該所學校許姓校長證實有此事，而影片內容中，施暴男同學本來是叫被害男同學蹲下，但他聽成跪下，事發後，該班導師已通知家長了解被害男同學狀況並給予輔導，所幸身體沒有受傷。

許姓校長說，針對此事，雙方家長態度都算理性，「校方該怎麼做，就怎麼辦」，目前被害男同學也未提出告訴，

教育局表示，高雄市對霸凌零容忍，高雄市教育局已請教育部高雄聯絡處協助注意處理；同時針對此案，學校24日巳召開霸凌因應小組會議。

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