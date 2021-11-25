彌猴暴動繁殖「爬30F大樓打劫」　砸窗進房對峙1hr...女主播嚇傻

▲女主播家在30樓遭猴子洗劫。（圖／翻攝自北京頭條）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網紅主播「劉飛兒」24日在微博發帖稱，當日上午，她在30多層的家中睡覺，忽然聽到客廳里有響動，出臥室後竟然發現家中出現了一隻猴子。她將猴子關進廚房後，猴子一直「拳打腳踢用力拉門」，後來猴子還在廚房裡「打砸搶」。此外，近期已有多名民眾反映，當地社區中出現了猴子「打劫」。

據《北京頭條》報導，「我原本以為是家裡的狗在打鬧，正要擼袖子揍狗，回頭就瞅見了一隻大猴，」24日，網紅主播劉飛兒在其個人微博發帖稱，她住在貴州貴陽市一棟樓房30多層的住宅中，當日上午她正在睡覺，就聽到客廳傳來聲響，「我還以為是我的貓狗在打鬧，但是聲響越來越大，還有很多瓷器碎了的聲音，我這才起床查看。」

打開臥室門後，劉飛兒發現家中的貓狗蹲在臥室門口，一見主人開門，就「光速衝進我的臥室躲在我窗簾裡。看到家裡一片狼藉，我我正準備擼袖子揍狗，回頭就瞅見一大隻猴子。」當時，猴子正巧離開客廳，進入廚房，她馬上衝過去關上了廚房的推拉門，但因為推拉門沒有鎖，她只能用力抵著門，防止猴子將門拉開。

劉飛兒回憶，她家的陽台連通著廚房和陽台，猴子從廚房進入陽台後，自己家的狗才出來。她提供的一段影片顯示，狗和猴子曾一度隔著玻璃門「對峙」，在猴子擊打玻璃，並張嘴露出牙齒後，狗才離開玻璃門邊。





▲猴子和狗對峙。（圖／翻攝自北京頭條）

她稱，在警察趕來之前，猴子便順著戶外管道滑下了樓，「走的時候還帶走了陽台上給我家狗買的玩具。」此後，劉飛兒在個人微博表示，事件發生後，社區管委會曾表示，如果再遇到猴子，可以聯繫管委會處理。

「猴子『打劫』給我家帶來的損失有點多，很多葯、生活雜物、零食飲料、廚房的糧食、調味品等（都受損了）。這些受損的東西我都扔掉了，家裡也消了毒，因為我養寵物，對此非常重視，」劉飛兒表示，從她意識到家中有猴子，到猴子離開，這個過程大約持續了1個小時，「猴子進屋的時間應該會更久，因為我開始在臥室，聽到了好久的響動。」





▲猴子洗劫了1小時才離開。（圖／翻攝自北京頭條）

近期已有多名貴陽市民反映，社區中出現了猴子「打劫」。一名貴陽市民表示，今年11月的一天，他看到自家陽台對面，有一隻猴子順著管道爬上了另一棟樓10層的一戶住戶家，「我看見那隻猴子在啃陽台上主人存放的吃的，但當時對方家裡好像沒人，我只能找管委會聯繫房主，後來聽說，對方家裡好多餐具也被猴子摔碎了。」

對此，多名貴陽市網友稱，懷疑這些「打家劫舍」的猴子來自擁有眾多野生獼猴的貴陽市黔靈山公園。靈山公園工作人員回應，黔靈山公園確實存在猴子外溢成災的情況，有的猴子會出現在高層居民住宅中，甚至自己打開冰箱門找吃的，甚至還有猴子傷人的情況。工作人員提醒，如果在家中遇到猴子，一定要保持安全距離，打電話尋求專業人員來處理，近期，當地會就科學分流黔靈山的野生獼猴召開聽證會，「希望能夠通過聽證會，促使各方達成共識。」