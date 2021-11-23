「丹麥先生x台灣太太」爆婚變！感情史被挖出：見第3面就登記

▲台灣太太當時甜蜜地說，「真愛就是真愛」。（圖／翻攝自臉書／丹麥先生x台灣太太）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」近來YouTube頻道清空，臉書粉專也遭移除，被懷疑發生婚變。拉回今年2月，台灣太太高調曬恩愛，更自爆兩人認識6天閃婚，還有從醜小鴨變女神的過程，當初就引來不少嘲諷聲浪，沒想到時隔9個月全變調。

近來，有網友注意到，「丹麥先生x台灣太太」的YouTube頻道全空了，閃婚影片也不復見；同時，臉書粉專已移除，IG則轉為私人帳號，不禁猜測小倆口面臨婚姻危機，甚至是已分道揚鑣。

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事實上，在今年2月間，他們就以「6天閃婚的丹麥台灣夫妻真愛閃婚日記」影片爆紅，當時台灣太太還說，丹麥先生是她正式的第一段戀情，最後也成為唯一摯愛的老公。

▲YouTube頻道一片空白。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

她自爆，從小讀教會學校長大，15歲簽了貞潔卡（拒絕婚前性行為），19歲受洗成為基督徒，忙碌7年光陰都在工作，很多曖昧的感情最後都告吹，因此沒有談過正式的一段感情，「也因為曾被渣男騙過、借過錢的經驗，讓我痛定思痛，決定要好好學習兩性感情的知識。」

台灣太太自信地說，她花了7年時間，培養高情商、幽默、內涵，同時擁有自己的事業、健身模特兒的身材及好看的臉蛋，「這些我真的花了極大的努力，目的是要...有天我男神出現時，我可以成為他的女神。」

▲她自爆，兩人見面三次就登記了。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

擁有多國遊學及留學經驗的她，對外國文化及思維都非常感興趣，所以閃嫁外國人，連她爸媽都不意外；同時，台灣太太也大方表示，2021年1月12日兩人初次見面，15號約會，18號就登記結婚了。

當時影片引來許多酸言酸語，像是「丹麥先生要好好保護自己啊」、「單親媽媽X健保爸爸」、「丹麥先生小心...台灣女孩很會騙人的」。面對眾人質疑她愛洋腸、貪戀男方國籍與錢財，她也高EQ回擊，「我是正能量女神，只吸引好的能量。」沒想到才短短9個月，一切變調，而大動作移除影片、粉專也引發聯想。

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