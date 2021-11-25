24歲網美被丈夫勒死「分屍藏冰箱」　鄰居曝驚悚殺機：死了2個月

▲死者生前在社群平台發布的影片。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川一名24歲的網紅24日傳出遭丈夫殺害分屍，屍體還藏在家中冰箱一段時間。有知情鄰居透露，該名丈夫「吃軟飯」，事發當天他看到妻子手機有不雅影片，於是用繩子勒死對方，再放進冰箱藏屍，時間已有2個月之久！

▲死者家門已被貼上封條。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，事發於蒼溪縣一個已有20多年歷史的老舊社區，死者家目前已被公安貼上封條。一名鄰居介紹，兇嫌20多歲，從房屋建成起就隨父母在此居住，印象中他為人老實，以前在外打工時認識了自己的妻子，兩人結婚生子。另一名鄰居透露，死者平時在家裡做直播，平時很少看到她，兇嫌則每天接送小孩上幼稚園。

多名鄰居透露，兇嫌9月中旬就將妻子殺害了，「王某將妻子殺害後，買了一個二手冰櫃回家，將屍體藏在冰櫃中。而冰櫃也放在其妻子的臥室內，王某的母親雖然回過幾次家，但從來不進兒媳的房間，所以也不知道具體情況。」

至於事情是如何曝光的，一名女鄰居表示，死者的母親多次聯繫自己女兒，但兇嫌都說「外出打工了」，後來死者母親報了警。另外， 曾有人到他們家找死者，但都沒有找到，因為兇嫌曾將冰櫃搬到樓頂藏匿。

▲死者社群帳號已經清空。（圖／紅星新聞）

據網路爆料資訊，死者在網路有一定的名氣，擁有15萬粉絲，獲讚111.7萬，簡介上顯示「直播，晚上10點至凌晨3點（可能會遲到，但不會缺席）」。

對於兇嫌為何會作案，一名知情人士透露，事發當天，王男發現妻子手機中的不雅影片，然後痛下殺手。蒼溪當地相關部門表示，目前嫌疑人已被刑拘，案件正在進一步調查中。

▼兇嫌被逮捕。（圖／翻攝微博）