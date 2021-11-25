　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

24歲網美被丈夫勒死「分屍藏冰箱」　鄰居曝驚悚殺機：死了2個月

▲四川廣元一名24歲女網紅疑似被丈夫殺害分屍。（圖／翻攝微博）

▲死者生前在社群平台發布的影片。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川一名24歲的網紅24日傳出遭丈夫殺害分屍，屍體還藏在家中冰箱一段時間。有知情鄰居透露，該名丈夫「吃軟飯」，事發當天他看到妻子手機有不雅影片，於是用繩子勒死對方，再放進冰箱藏屍，時間已有2個月之久！

▲▼ 24歲網紅被丈夫殺害。（圖／紅星新聞）

▲死者家門已被貼上封條。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，事發於蒼溪縣一個已有20多年歷史的老舊社區，死者家目前已被公安貼上封條。一名鄰居介紹，兇嫌20多歲，從房屋建成起就隨父母在此居住，印象中他為人老實，以前在外打工時認識了自己的妻子，兩人結婚生子。另一名鄰居透露，死者平時在家裡做直播，平時很少看到她，兇嫌則每天接送小孩上幼稚園。

多名鄰居透露，兇嫌9月中旬就將妻子殺害了，「王某將妻子殺害後，買了一個二手冰櫃回家，將屍體藏在冰櫃中。而冰櫃也放在其妻子的臥室內，王某的母親雖然回過幾次家，但從來不進兒媳的房間，所以也不知道具體情況。」

至於事情是如何曝光的，一名女鄰居表示，死者的母親多次聯繫自己女兒，但兇嫌都說「外出打工了」，後來死者母親報了警。另外， 曾有人到他們家找死者，但都沒有找到，因為兇嫌曾將冰櫃搬到樓頂藏匿。

▲▼ 24歲網紅被丈夫殺害。（圖／紅星新聞）

▲死者社群帳號已經清空。（圖／紅星新聞）

據網路爆料資訊，死者在網路有一定的名氣，擁有15萬粉絲，獲讚111.7萬，簡介上顯示「直播，晚上10點至凌晨3點（可能會遲到，但不會缺席）」。

對於兇嫌為何會作案，一名知情人士透露，事發當天，王男發現妻子手機中的不雅影片，然後痛下殺手。蒼溪當地相關部門表示，目前嫌疑人已被刑拘，案件正在進一步調查中。

▼兇嫌被逮捕。（圖／翻攝微博）

▲四川廣元一名24歲女網紅疑似被丈夫殺害分屍。（圖／翻攝微博）

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
妹子買50嵐被解壓縮！店員優先幫做　網見照片懂了
獨／恐怖挖眼案！遭挖眼女俐落短髮現身診間　醫曝最新狀況
連外國人都愛　「台灣最強文化」網答案超一致
懷孕罹癌　醫問：保大人還小孩？尪冷血簽字「都不要」她絕望離世
中信兄弟總冠軍28人名單公布　捨棄羅傑斯、官大元
買咖啡被店員妹問「你硬不硬？」　他嚇到手抖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一生為教育奉獻　大陸女數學家朱良璧逝世享嵩壽108歲

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血簽字「2個都不要」她絕望離世

24歲網美被丈夫勒死「分屍藏冰箱」　鄰居曝驚悚殺機：死了2個月

彌猴暴動繁殖「爬30F大樓打劫」　砸窗進房對峙1hr...女主播嚇傻

美再將12家陸企列入黑名單　陸：保留採取「必要反制措施」權利

立陶宛將與美簽署信貸協議　陸外交部：損害中國主權為投名狀

解放軍公布現役主戰軍武　加速發展遠海防衛、遠程打擊新式裝備

拜習會才結束　陸國防部：台灣問題上「美方不應抱任何幻想」

倒楣鬼「偷割韭菜」被判刑6個月　網友齊抱不平…法院重判原因曝

大陸若與病毒共存　專家估將「日增至少27萬確診」醫療恐崩潰

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

用「釣竿綁棒球」輕輕轉動就拉回　聰明爸創懶人撿球法！陪玩超省時

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

一生為教育奉獻　大陸女數學家朱良璧逝世享嵩壽108歲

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血簽字「2個都不要」她絕望離世

24歲網美被丈夫勒死「分屍藏冰箱」　鄰居曝驚悚殺機：死了2個月

彌猴暴動繁殖「爬30F大樓打劫」　砸窗進房對峙1hr...女主播嚇傻

美再將12家陸企列入黑名單　陸：保留採取「必要反制措施」權利

立陶宛將與美簽署信貸協議　陸外交部：損害中國主權為投名狀

解放軍公布現役主戰軍武　加速發展遠海防衛、遠程打擊新式裝備

拜習會才結束　陸國防部：台灣問題上「美方不應抱任何幻想」

倒楣鬼「偷割韭菜」被判刑6個月　網友齊抱不平…法院重判原因曝

大陸若與病毒共存　專家估將「日增至少27萬確診」醫療恐崩潰

統一獅少兩老將　劉育辰鼓勵：創造自己的時代

金馬專訪／影評心中摘后熱門！賈靜雯奪視后才被意識「很會演戲」

城市盃／屏東紅尾9局王榆銓代打2分砲追平　與興富發握手言和

楊紫不續約「公司股價秒跌」！　老東家沉默10天發聲被陸網酸：嘴硬

麟洋配惜遭大馬組合直落二！　無緣前進印尼公開賽8強

娘家出錢買房！婆婆開口同住「大姑4口也搬來」　媳婦媽不忍反擊了

張蘭誇耀兒子「皇家子弟」！　汪小菲自爆童年家境：生在10幾坪房

一生為教育奉獻　大陸女數學家朱良璧逝世享嵩壽108歲

潤寅案外案！合庫雙連分行遭疑有內鬼　銀行發2大聲明

兩岸競技教練交流研討會　奧運英雄教頭分享心得

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

大陸熱門新聞

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

窄裙美腿妹赤手奪刀驚呆眾人　真實身份曝

太愛挖耳屎！她耳朵竟長出「大蘑菇」醫一看嚇

正妹增重10Kg從軍...驚人變化全場佩服

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

她領證發現已婚　老公竟是親妹夫

拖課到午餐…學生衝講台打爆女老師頭

上海麵館收10％服務費牛肉麵一碗320元 服務內容：老闆監督煮麵

14歲少女比母親還顯老！像70歲嬤整形2次重生

福建「通橋」金馬？國台辦：完成初步方案

麵店老闆急事消失　客人自助拉麵、煮麵吃

4地質員進凶險哀牢山全身亡　一人遺體面帶笑容

彌猴暴動繁殖爬30F大樓打劫　砸窗進房對峙1hr

更多熱門

相關新聞

彌猴暴動繁殖爬30F大樓打劫　砸窗進房對峙1hr

彌猴暴動繁殖爬30F大樓打劫　砸窗進房對峙1hr

大陸網紅主播「劉飛兒」24日在微博發帖稱，當日上午，她在30多層的家中睡覺，忽然聽到客廳里有響動，出臥室後竟然發現家中出現了一隻猴子。她將猴子關進廚房後，猴子一直「拳打腳踢用力拉門」，後來猴子還在廚房裡「打砸搶」。此外，近期已有多名民眾反映，當地社區中出現了猴子「打劫」。

窄裙美腿妹赤手奪刀驚呆眾人　真實身份曝

窄裙美腿妹赤手奪刀驚呆眾人　真實身份曝

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚 嫌犯稱：成功可賺30萬

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚 嫌犯稱：成功可賺30萬

汐止狠夫持刀「貫穿嫩妻心臟」！5刀猛刺胸奪命

汐止狠夫持刀「貫穿嫩妻心臟」！5刀猛刺胸奪命

關鍵字：

網紅女主播四川兇殺殺妻

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

7-11最新發票中獎名單出爐

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面