要跟顏寬恒對賭15億！　蔡其昌：若查到我有建新股票全數捐社福團體

▲立法院副院長蔡其昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨中二選區補選候選人顏寬恒日前遭爆立委任內5度透過質詢關切台中港105號碼頭經營案，顏寬恒發言人張禹宣則稱，立法院副院長蔡其昌是參與競標的建新公司幕後大老，凍結超過10億預算，讓105號碼頭差點胎死腹中，蔡其昌25日大動作回擊，表示只要查到自己有39000張建新股票（市值15億），會全數捐給社會福利團體，反之，請顏寬恒賠39000張建新股票。

台中第二選區立委補選開打，台中港105號碼頭經營案成為藍綠角力戰場。顏寬恒日前遭爆立委任內5度透過質詢關切台中港105號碼頭經營案，協助家族取得該經營權。

對此，張禹宣指出，105號碼頭不只是個搶標不成、挾怨報復的故事，最早還曾因危害到104號碼頭建新公司的利益，讓建新公司真正的幕後大老蔡其昌，大手一揮在立法院凍結超過10億元預算，讓105號碼頭差點胎死腹中，「真正與台中港煤炭裝卸利益綁在一起的人是蔡其昌」。

張禹宣表示，蔡其昌一手阻擋台中港務分公司推動的綠色港口計畫，甚至赤裸裸的以碼頭過剩為由凍結預算，一手卻收受利害關係廠商-建新的政治獻金，甚至在短短不到一年前還是該公司的獨董，足有圖利特定廠商之嫌疑，並且未善盡利益迴避之責任。

對此，蔡其昌25日回擊顏寬恒陣營，只要查到自己有39000張建新股票（市值15億），會全數捐給社會福利團體，反之，請顏寬恒賠39000張建新股票，一樣全數捐給社會福利團體，「就一句話，敢不敢？」，蔡更在貼文處標註「已提告」、「做實事沒半撇」、「學抹黑造謠倒是挺快的」、「怎麼變不做事講幹話」。

蔡其昌日前表示，2008年落選，時受聘擔任建新國際獨立董事，為散戶小股東監督公司營運。2012再次當選立法委員，即不再接受續聘，擔任獨立董事期間，為維持獨立性，沒有持有任何建新國際的股票。

對於顏寬恒發言人爆料內容，蔡其昌表示，已委由律師提告，絕不縱容！另所有公司的政治獻金都依法合法申報，「擔任立法委員期間，也從未有任何與顏寬恆一樣，有和自己利益有關護航行為或提案、發言！」