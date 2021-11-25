台中港105號碼頭標案爭議　張禹宣揭3大真相：蔡其昌凍結10億元預算

▲張禹宣、顏寬恒。（圖／記者鄧木卿攝）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區立委補選開打，台中港105號碼頭經營案成為藍綠角力戰場。顏寬恒發言人張禹宣今（25日）指出，105號碼頭不只是個搶標不成、挾怨報復的故事，最早還曾因危害到104號碼頭建新公司的利益，讓建新公司真正的幕後大老蔡其昌，大手一揮在立法院凍結超過10億元預算，讓105號碼頭差點胎死腹中，「真正與台中港煤炭裝卸利益綁在一起的人是蔡其昌」。

張禹宣表示，身為民進黨台中第二選區立委參選人的林靜儀也該表態自己是否知情，自己的後援會會長又是否有涉及政治獻金法之對價關係？甚至違反貪汙治罪條例？

張禹宣列出3大真相：

1.民進黨不斷抹黑的105號碼頭密閉倉儲招標案。但早在民國2009年6月，台中港務分公司就已經和建新子公司安順裝卸，簽約合作在104號碼頭興建密閉倉儲的工程。

由於同屬民營煤炭裝卸，105號碼頭設立後，對104號碼頭的建新國際公司造成威脅。建新國際也曾表態，直指尚未建置密閉式倉儲的105號碼頭是不公平競爭。

即便身為建新公司的前董事與前獨董，蔡其昌卻在2012年4月立法院交委會7次全體會議，反對增設105號碼頭在內的綠色港埠發展計畫，甚至以閒置碼頭過多為由，凍結台中港務分公司近12億元預算。

如果105號碼頭如同蔡其昌所願「胎死腹中」，最大受益者即為104號碼頭的建新國際。而蔡其昌直到2011年6月前，都還是建新國際的獨立董事，涉及利益迴避，各位民進黨的朋友、周玉蔻女士，你知道你們的迴力鏢打到了自己人嗎？

2.對比顏寬恒是在2016年依台中港務分公司違反相關條例，與民進黨立委葉宜津共同提案凍結預算，要求依法行政辦理招商，藉以響應早在2015年時任台中市長林佳龍所呼籲推動的室內倉儲，經濟部也在2017年提出改為室內倉儲的轉型計畫。而通過招標的時間點，也是在林佳龍交通部長任內，一切程序合法。

3.此外，連續第八、九、十屆立委選舉，蔡其昌皆收受建新國際與旗下子公司50到100萬不等的政治獻金，累計數百萬元。

蔡其昌一手阻擋台中港務分公司推動的綠色港口計畫，甚至赤裸裸的以碼頭過剩為由凍結預算，一手卻收受利害關係廠商-建新的政治獻金，甚至在短短不到一年前還是該公司的獨董，足有圖利特定廠商之嫌疑，並且未善盡利益迴避之責任。