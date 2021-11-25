快訊／澎湖北寮海灘發現未爆水雷　明上午實施現地爆毀作業

▲澎湖北寮海灘日前發現1顆未爆水雷。圖為去年澎湖鋤頭嶼的未爆水雷。（資料照／民眾劉榮旗提供）
記者蘇晏男／台北報導
陸軍澎湖防衛指揮部25日表示，日前接獲北寮安檢所通報，於該所附近海灘發現疑似未爆彈。經未爆彈處理小組鑑定為「早年遺留水雷」1顆，彈體重鏽，料、批號不明。因雷體完整，考量危安，現場即由海巡人員封鎖。
澎防部指出，今日邀請相關單位召開協調會，決議於明（26）日上午8時至10時實施現地爆毀作業，並已事先完成公告，呼籲民眾遠離爆毀警戒區域，避免發生危安。
▲澎湖北寮海灘日前發現1顆未爆水雷。圖為去年澎湖鋤頭嶼的未爆水雷。（資料照／民眾劉榮旗提供）
記者蘇晏男／台北報導
陸軍澎湖防衛指揮部25日表示，日前接獲北寮安檢所通報，於該所附近海灘發現疑似未爆彈。經未爆彈處理小組鑑定為「早年遺留水雷」1顆，彈體重鏽，料、批號不明。因雷體完整，考量危安，現場即由海巡人員封鎖。
澎防部指出，今日邀請相關單位召開協調會，決議於明（26）日上午8時至10時實施現地爆毀作業，並已事先完成公告，呼籲民眾遠離爆毀警戒區域，避免發生危安。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響