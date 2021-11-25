快訊／澎湖北寮海灘發現未爆水雷　明上午實施現地爆毀作業

澎湖縣警消今(24日)中午11時18分接獲通報，觀音亭彩虹橋上有一名女性民眾輕生，身體高掛懸空於橋樑下，不斷隨風擺盪。警消立即派遣馬公分隊及救生艇共5車12人前往搶救，但抵達現場時發現，該名女子已經沒有生命徵象，經搶救後暫時恢復心跳，但目前仍未脫離險境。