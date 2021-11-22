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澎湖連傳2起「球棒隊」惡煞！20人猛砸賓士、女駕駛遭揮棒嗆聲

記者陳洋、柯沛辰／澎湖報導

全台「球棒隊」橫行，澎湖近日也先後傳出20人球棒砸車、鬧區揮球棒叫囂案件，讓當地民眾人心惶惶。馬公警方獲報後，立刻組成專案小組追查，通知2案涉案人說明，訊後分別依妨害秩序罪移送、《社維法》裁處。

▲▼澎湖連傳2起「球棒隊」惡煞！20人猛砸賓士、女駕駛遭揮棒嗆聲。（圖／記者陳洋攝）

▲繼20人球棒隊10日砸車，黃姓女車主20日也在陽明路遭球棒惡煞威脅。（圖／記者陳洋攝）

馬公市20多名青少年10日在東文里文山路持球棒砸賓士，隨後揚長而去。警方獲報到場時，只見賓士車窗、擋風玻璃、車燈等多處遭毀損，並遺留斷裂木棒球棍，隨即成立專案小組追查。

警方調閱監視器，掌握主嫌及相關人員身分，通知相關人等到案說明。全案經調查，是許姓主嫌不滿債務糾紛，10日糾眾砸車，訊後依刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。

怎料過不到幾天，一名黃姓女子20日開車自西嶼前往馬公，在東衛路口與一名男子發生行車糾紛，對方竟一路跟車到鬧區，趁她下車時，在陽明路揮舞球棒、叫囂。事後，黃姓女車主表示不願追究，但警方獲報後，仍約談男駕駛到案，並依《社維法》裁處。

澎湖警方呼籲，《刑法》妨害秩序罪明定3人以上為「聚眾」，而攜帶凶器或其他危險物品施強暴脅迫、鬥毆者，其刑責可加重至1/2，最重可處7年以下有期徒刑，同時大幅提高罰金，且在場助勢者亦有刑責。警方打擊犯罪，保護社會安全的決心不容挑戰，提醒民眾切勿以身試法，另有發現不法可直接撥打報案電話110向警方檢舉。

▼馬公分局副分局長吳仁瑞說明偵辦進度。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖連傳2起「球棒隊」惡煞！20人猛砸賓士、女駕駛遭揮棒嗆聲。（圖／記者陳洋翻攝）

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