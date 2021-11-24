「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

▲顏寬恒。（資料照／記者鄧木卿攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨前立委顏寬恒的土地議題，民進黨新北市議員參選人卓冠廷24日表示，他坐擁6566坪土地，比台北小巨蛋還大，不僅是土地主人更是幹話王。

卓冠廷表示，台灣基進黨前立委陳柏惟因為400萬存款，一間公寓被質疑財產暴增，這種不合理的指控，讓他好奇，台灣各界也好奇，究竟顏寬恒和他父親顏清標的財產到底有多少？

卓冠廷指出，各界開始檢視公開資料後，發現原來顏家有欠債6000萬不還，爸爸土地被法拍兒子再買回，媳婦三結二離還用買賣持有公公土地的八點檔劇情，涉及避稅或脫產的爭議，「面對質疑，顏寬恒從來沒把事情講清楚。」

對於顏寬恒指出，外界質疑他的財產來源，是媒體放大渲染的，卓冠廷表示，顏寬恒為了裝無辜，竟然說出「一筆土地不見得是一個地號，說外界故意說他土地數量很龐大，很可怕」，說自己雖然財產申報時有60幾筆地號，但實際上沒那麼多，比不上別人重劃區裡的一筆大土地，好像他很委屈一樣。

對此，卓冠廷說，他仔細把顏寬恒2013年的財產申報和妻子陳麗凌加起來擁有的67筆土地，一筆一筆把土地乘以持份，換算每一塊土地的持有面積，再全部加總，結果是顏寬恒36歲時擁有2萬1706平方公尺，換算是6566坪的土地，平均起來他每一筆土地的面積是98坪，而且很多都在精華地帶。

卓冠廷表示，一個36歲年輕人，買得起一間自己的三房公寓算不錯了，土地持分通常也不過只有10幾到30坪，還要加個車位，但你顏寬恒卻有6500坪的土地，「請問顏寬恒，你還敢拿地號數量出來呼隆台灣人的智慧嗎？這不是幹話，什麼才是幹話？」

卓冠廷說，合法取得土地大家沒話講，但當財產來源都說不清楚、老爸賣土地兒子把土地買回來贈與稅都免了、被質疑馬上說是被渲染放大、明明有能力還款卻讓老爸積欠公股銀行幾千萬，這就是另一回事了。