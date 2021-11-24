　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

▲▼顏寬恒公布競選主視覺「做事，不必講幹話」，還　找來韓國瑜前女發言人白喬茵。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏寬恒。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨前立委顏寬恒的土地議題，民進黨新北市議員參選人卓冠廷24日表示，他坐擁6566坪土地，比台北小巨蛋還大，不僅是土地主人更是幹話王。

卓冠廷表示，台灣基進黨前立委陳柏惟因為400萬存款，一間公寓被質疑財產暴增，這種不合理的指控，讓他好奇，台灣各界也好奇，究竟顏寬恒和他父親顏清標的財產到底有多少？

卓冠廷指出，各界開始檢視公開資料後，發現原來顏家有欠債6000萬不還，爸爸土地被法拍兒子再買回，媳婦三結二離還用買賣持有公公土地的八點檔劇情，涉及避稅或脫產的爭議，「面對質疑，顏寬恒從來沒把事情講清楚。」

對於顏寬恒指出，外界質疑他的財產來源，是媒體放大渲染的，卓冠廷表示，顏寬恒為了裝無辜，竟然說出「一筆土地不見得是一個地號，說外界故意說他土地數量很龐大，很可怕」，說自己雖然財產申報時有60幾筆地號，但實際上沒那麼多，比不上別人重劃區裡的一筆大土地，好像他很委屈一樣。

對此，卓冠廷說，他仔細把顏寬恒2013年的財產申報和妻子陳麗凌加起來擁有的67筆土地，一筆一筆把土地乘以持份，換算每一塊土地的持有面積，再全部加總，結果是顏寬恒36歲時擁有2萬1706平方公尺，換算是6566坪的土地，平均起來他每一筆土地的面積是98坪，而且很多都在精華地帶。

卓冠廷表示，一個36歲年輕人，買得起一間自己的三房公寓算不錯了，土地持分通常也不過只有10幾到30坪，還要加個車位，但你顏寬恒卻有6500坪的土地，「請問顏寬恒，你還敢拿地號數量出來呼隆台灣人的智慧嗎？這不是幹話，什麼才是幹話？」

卓冠廷說，合法取得土地大家沒話講，但當財產來源都說不清楚、老爸賣土地兒子把土地買回來贈與稅都免了、被質疑馬上說是被渲染放大、明明有能力還款卻讓老爸積欠公股銀行幾千萬，這就是另一回事了。

ET快訊
台中驚見「一蘭貪吃蛇」人潮！　空拍照曝光
4生肖天生「最具富貴命」！命理師點名：存摺裡的錢愈來愈多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

顏寬恒財產申報「粗估破10億」！林靜儀苦笑：甲人沒比

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信：您讓人民痛苦了

葛來儀稱「反萊豬公投通過恐無TIFA」　政院：反映美國產官學界看法

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

開放萊豬是「通路換通路」　王美花：公投通過是搬石頭砸自己的腳

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

50kg「究極肥宅」雪橇犬坐著都懶　躺地伸舌吃飯...媽傻眼推碗到嘴邊

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

顏寬恒財產申報「粗估破10億」！林靜儀苦笑：甲人沒比

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信：您讓人民痛苦了

葛來儀稱「反萊豬公投通過恐無TIFA」　政院：反映美國產官學界看法

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

開放萊豬是「通路換通路」　王美花：公投通過是搬石頭砸自己的腳

鍋燒麵一碗65…他一夾碗底「撈到神秘驚喜」　網友嗨了：現金回饋

台南玉井真理佛堂縱火7死案開庭　曾男：後悔沒解決仇家

11月25日國際素食日　原粹蔬食作讓惜食「蔬」醒味蕾

北韓學生偷看《魷魚遊戲》判無期徒刑！　走私者被槍決…老師也遭殃

俄烏關係緊繃加強演習　英外相：攻擊烏克蘭將鑄下「嚴重錯誤」

周天成今午後戰西本拳太、麟洋碰大馬　5組台將接力搶8強

「國民金孫」林昀儒25日出擊　世桌賽首戰碰瑞典佩爾森

德國紅點設計獎加持　新北金瓜三號茶山禮盒

金馬專訪／九把刀被譏只是作家　馬志翔抱屈：合作過的導演前三名

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

許光漢拍MV首吊鋼絲！成棵樹玩ASMR 穿四角褲演醉漢「被說很ㄎㄧㄤ」XD

政治熱門新聞

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」後悔信

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

北市提供18醫院預約門診　10醫院現場掛號

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳沒女陪侍

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

2022台北市長選戰最新戰況曝光　蔡壁如斷言：蔣萬安看起來贏定了

即／新北男闖賴清德萬里寓所　「用宗教扶正副總統」

陳其邁宣布：高雄要推囤房稅

替代役男打高端關島轉機被遣返　外交部最新回應

更多熱門

相關新聞

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

台中市選委會24日公布財產申報，由於只有第二選區補選，其中國民黨的顏寬恒名下財產備受矚目，光是土地就高達62筆。對此，有財經專家預估，從今年的股市、房市來看，顏寬恒的身家粗估超過10億元。

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

王國材稱105號碼頭沒弊端　他批交通部：護航顏家

王國材稱105號碼頭沒弊端　他批交通部：護航顏家

顏寬恒遭爆涉台中港碼頭經營權　她4問林佳龍

顏寬恒遭爆涉台中港碼頭經營權　她4問林佳龍

顏家搶台中港105號碼頭　她曝國安危機

顏家搶台中港105號碼頭　她曝國安危機

關鍵字：

顏寬恒卓冠廷

讀者迴響

熱門新聞

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

影后寵物犬被送到「狗肉店屠宰」痛哭　留一輩子陰影

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

15天才大一次便！30歲女「腸子癱在那不動」

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！空拍人潮照曝光

男大生想護同學遭痛毆　開腦縫46針：我挨揍就好

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

雲系北移略回溫 25日全台有雨、高山有機會降雪

沙發4自殘坐姿曝！專家警告「越舒服越傷身」

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面