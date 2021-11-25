快訊／全家花不到百元爽中200萬！　中獎名單一次看

▲110年9、10月發票開獎了。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者蕭筠／台北報導

先來對獎！110年9、10月統一發票25日正式開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「14872301」、200萬元特獎號碼則是「37250799」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，開出1張200百萬元發票，消費者於中壢元大一店購買義大利麵、茶葉蛋、飲料，花不到100元就幸運中獎，另外有3人中20萬元。

▲全家9、10月中獎發票名單。（圖／業者提供，下同）



全家這期發票開出1張特獎200萬元，消費者只花89元就幸運中獎，而頭獎20萬元則開出3組，分別在大里成功店、湖口頎邦店、新莊福樂店，消費者購買茶葉蛋等商品成幸運得主。

▲雲端開出4張百萬發票。

另於雲端發票專屬百萬元獎一共開出4組，分別於新竹頎邦店、中壢臺鐵店、台南富農一店、中和摩天店，消費者購買飲料即中獎。

▲110年9、10月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday製）

除外，提醒上期7、8月統一發票目前仍有5張千萬特獎尚未兌領，包含台中市南屯區統一超商花28元買御飯糰、新北市永和區全家超商花47元購買飲品、高雄市三民區全聯花64元購買用品、台中市北屯區喫茶小舖花50元買手搖飲及新竹縣竹北市全國加油站「竹北交流道加油站」花100元加油之發票。

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