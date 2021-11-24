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明天就開吃！繼光香香雞限時8天「香香炸雞買1送1」

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞炸雞買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必須衝！人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」宣布祭出最新優惠活動，明（25）日起至12月5日期間限定8天爽吃「香香炸雞買1送1」，超殺年度優惠不能錯過。另，麥當勞的年終振興優惠券也在今日正式登場，一共有5大優惠組合，像是加1元多1件、套餐飲料免費升級等，連35天吃到爽。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲買大份香香炸雞就送中份香香炸雞兌換券1張。

繼光香香雞宣布推出「香香炸雞買1送1」優惠活動，明（24）日起至12月5日每逢周四至周日限定登場，一共有8天時間，期間凡於門市購買「大份香香炸雞」就送「中份香香炸雞兌換券」，炸雞控不能放過，提醒兌換券使用期限為12月6日至2022年1月2日。繼光香香雞的香香炸雞是由數10種辛香料細膩醃漬，入味後現點現炸，外酥內軟的多汁口感可是深受不少人喜愛。

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新優惠券今天開吃。

另，麥當勞的「年終振興優惠券」也正式開跑，即日起至12月28日祭出5大優惠組合，其中，最划算的就是「加1元多1件」，包括麥克雞塊、OREO冰炫風、美式那堤等通通有，且早餐時段、一般時段皆享優惠；再來是100元吃超爽大餐，包括麥香魚、麥香雞、吉事牛3主餐搭配4塊麥克雞塊、小薯、小杯飲料，只要100元就能吃到，另也有150元的組合。

除外還有「雙人共享200元起」、「套餐飲料免費升級」、「有氧雙人早餐75折吃」等3大優惠等領，整張優惠券直接狂省2860元，並開放門市、得來速、數位自助點餐機皆可使用，麥粉們把握連35天的超狂優惠。

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